La UMA certifica la calidad excelente de todas las playas de Torremolinos este verano

Las playas de Torremolinos llegan al verano con el aval de la Universidad de Málaga. El análisis de muestras de agua y sedimentos realizado por la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, en colaboración con Aguas de Torremolinos, concluye que la calidad sanitaria del litoral del municipio es excelente en todos los puntos estudiados.

El informe se ha elaborado a partir de mediciones tomadas en las playas de La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos, donde se han recogido muestras tanto en el agua como en la arena. El objetivo es conocer el estado real de las zonas de baño y reforzar el seguimiento durante los meses de mayor afluencia de vecinos y visitantes.

El agua de las playas de Torremolinos es excelente. / L.O.

Agua y arena bajo control en las playas de Torremolinos

El estudio se realiza desde hace años y clasifica los resultados en tres categorías: excelente, suficiente o insuficiente. En esta ocasión, todas las playas de Torremolinos han obtenido la máxima calificación tras el análisis de los parámetros sanitarios establecidos.

Las muestras de agua se toman en las zonas de baño más utilizadas por los bañistas, mientras que las de sedimentos se recogen en los espacios donde los usuarios suelen colocar las toallas. Posteriormente, el material se analiza en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

Los controles sobre la calidad de las aguas de las playas de Torremolinos se repetirán cada 15 días. / L.O.

La UMA analiza E.coli y enterococos intestinales

El control se centra en bioindicadores de calidad recogidos en la normativa sobre aguas de baño, tanto en el Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño como en la directiva europea relativa a esta materia.

En concreto, las mediciones toman como referencia la presencia de E.coli y el conteo de enterococos intestinales, dos indicadores empleados para evaluar la calidad sanitaria del agua y de los sedimentos. Según los resultados obtenidos, todas las playas del municipio presentan una calidad excelente.

El seguimiento continuará durante toda la temporada estival, ya que los análisis se realizan cada 15 días hasta el 15 de septiembre. Este sistema permite controlar la evolución del litoral durante el periodo de mayor uso turístico y ciudadano.

Bandera Azul, Q de Calidad y S de Sostenibilidad

La buena calificación sanitaria se suma a otros reconocimientos obtenidos por el litoral torremolinense. En 2026, las cuatro playas del municipio —Los Álamos, Bajondillo, Playamar y La Carihuela-Montemar— han revalidado la Bandera Azul, distintivo concedido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Este reconocimiento valora aspectos como la calidad ambiental, la seguridad, el mantenimiento, los equipamientos, la sostenibilidad y la gestión de las playas. La Bandera Azul está considerada una de las certificaciones más relevantes para los destinos litorales a nivel estatal.

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Con estos resultados, el municipio refuerza la imagen de sus playas como uno de sus principales activos turísticos y de uso ciudadano. El control periódico de la UMA, unido a las certificaciones de calidad, sitúa a La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos entre los espacios costeros mejor valorados para la temporada de baño.