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Los bomberos rescatan en Benalmádena a una mujer que quedó atrapada en un ascensor que se descolgó varios metros por la rotura de una polea

La chica ha resultado ilesa en el incidente que se ha producido esta mañana en un edificio de la calle Bulevar de Arroyo de la Miel

Bomberos de Benalmádena.

Bomberos de Benalmádena. / L.O.

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La Opinión

Los Bomberos del municipio malagueño de Benalmádena han rescatado a una joven de 19 años de un ascensor que se ha precipitado desde unos cinco metros hasta quedar anclada la cabina por el sistema de seguridad. El accidente, según las primeras pesquisas, se ha producido a consecuencia de la rotura de una de las poleas principales del elevador, según han informado a EFE fuentes de los propios bomberos, que han añadido que la mujer ha resultado ilesa.

Momento del rescate.

Momento del rescate. / Bomberos

El suceso se ha conocido sobre las 10.30 horas de la mañana, cuando un particular ha telefoneado al servicio de emergencias 112 Andalucía para informar de que una mujer había quedado atrapada en un ascensor de un edificio de la calle Bulevar, en el núcleo de población de Arroyo de la Miel, en Benalmádena. El alertante ha explicado que la cabina se había desprendido unos metros, por lo que el centro coordinador ha movilizado a la Policía Local, servicios sanitarios y bomberos.

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Muy nerviosa

Estos últimos han comprobado a su llegada que el ascensor estaba cerrado y que la afectada estaba nerviosa porque quedaban tres plantas más por debajo y temía que la cabina pudiera volver a descender sin control. Sin embargo, el operativo ha logrado rescatarla sin heridas aparentes. Los servicios sanitarios la han atendido igualmente para asegurarse de que el impacto del frenazo de la cabina no le ha provocado lesiones internas.

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