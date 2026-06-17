El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía

El Corte Inglés inaugura este jueves 18 de junio en Torremolinos un nuevo supermercado y la primera tienda UNIT bajo este formato en Andalucía. La apertura se produce tras la renovación y modernización del establecimiento situado en la avenida Benyamina s/n, que anteriormente funcionaba como Outlet El Corte Inglés.

El nuevo espacio incorpora una doble oferta comercial: alimentación en la planta baja y moda en la planta superior. La compañía refuerza así su presencia en el municipio con un formato que combina compra diaria, servicios de conveniencia y colecciones textiles dirigidas a toda la familia.

El Corte Inglés / L.O.

Nuevo Supermercado El Corte Inglés en Torremolinos

El Supermercado El Corte Inglés de Torremolinos contará con un amplio surtido de productos frescos, ultramarinos, congelados y refrigerados. El establecimiento incluirá mostradores asistidos de panadería y pastelería, frescos y platos preparados, una de las áreas pensadas para facilitar la compra diaria y el consumo inmediato.

Los clientes también podrán utilizar los servicios de envío a domicilio y recogida Click & Car, una opción dirigida a quienes realizan sus compras online y prefieren recogerlas directamente en el establecimiento.

Una dependienta atiende en un supermercado de El Corte Inglés. / MANU MITRU

Promoción inaugural del 18 al 21 de junio

Con motivo de la apertura, El Corte Inglés ha activado una promoción inaugural para las compras realizadas entre el 18 y el 21 de junio. Durante esos días, los clientes recibirán el importe equivalente de su compra en cupones de 10 euros.

Estos cupones podrán canjearse en compras a partir de 60 euros entre el 22 de junio y el 15 de julio, según las condiciones comunicadas por la compañía.

UNIT estrena formato en Andalucía desde Torremolinos

La planta superior del establecimiento acogerá la nueva tienda UNIT, la primera de este formato en Andalucía. El espacio ofrecerá colecciones de moda para hombre, mujer e infantil, además de líneas sport y zapatería.

Las prendas de UNIT se caracterizan por combinar comodidad, funcionalidad y tendencias, con propuestas pensadas para vestir a toda la familia en distintos momentos del día. La tienda contará también con un mostrador de recogida de pedidos online, lo que amplía los servicios vinculados a la compra digital.

Una apertura que amplía la oferta comercial de Torremolinos

La inauguración del supermercado y de la tienda UNIT supone la transformación del antiguo outlet en un nuevo espacio comercial orientado tanto a residentes como a visitantes. La ubicación en la avenida Benyamina refuerza la oferta de proximidad en una zona con actividad residencial y turística.

Con esta apertura, El Corte Inglés suma en Torremolinos un formato que combina alimentación, moda y servicios omnicanal, con especial atención a la compra diaria, los productos preparados y la recogida de pedidos online.