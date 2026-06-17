La transformación de Los Boliches en Fuengirola: nueva sede judicial, 1.070 plazas de aparcamiento y un campo de fútbol renovado

Fuengirola da un paso decisivo para resolver una de las principales carencias de su partido judicial. La futura sede del tribunal de instancia se integrará en el nuevo complejo Santa Fe de Los Boliches, una actuación municipal que también contempla un campo de fútbol renovado, nuevas instalaciones deportivas y el megaparking Los Boliches.

El proyecto ha sido presentado por la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ante autoridades y representantes de la sociedad civil. Entre los asistentes ha estado el consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha definido la operación como "una solución imaginativa y eficiente" para dar respuesta a varios problemas a la vez: falta de infraestructuras judiciales, necesidad de suelo y viabilidad económica.

Un momento del acto. / l.o.

Una nueva sede judicial para Fuengirola y Mijas

El edificio judicial será uno de los tres grandes pilares del complejo que se levantará en los terrenos del estadio Santa Fe. Contará con acceso independiente y una superficie de 7.272 metros cuadrados, lo que permitirá unificar los servicios que actualmente se encuentran repartidos en cuatro inmuebles.

La nueva sede supondrá un incremento del 60% respecto al espacio disponible en la actualidad, que suma unos 4.300 metros cuadrados. La actuación permitirá atender al partido judicial de Fuengirola, que presta servicio a más de 172.000 habitantes de Fuengirola y Mijas, además de una importante población flotante, en gran parte extranjera.

Nieto ha destacado que esta infraestructura era una de las prioridades del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 de la Junta de Andalucía, dotado con 1.500 millones de euros. La Costa del Sol figura entre las zonas preferentes de este plan por la carga de trabajo de sus partidos judiciales y por el déficit histórico de equipamientos.

El Ayuntamiento construirá el edificio y la Junta pagará un canon

La sede judicial se levantará mediante una fórmula de colaboración público-pública. El Ayuntamiento de Fuengirola construirá el edificio junto al resto de instalaciones del complejo y, una vez en funcionamiento, la Consejería abonará por su uso un canon anual de 617.040 euros durante 30 años.

Según el convenio firmado el pasado diciembre por el consejero y la alcaldesa, el Consistorio recibirá en total 18.511.200 euros. Una vez finalizado ese periodo, el inmueble será de propiedad municipal.

El consejero ha defendido este modelo como una vía en la que "todos ganan y nadie pierde", al permitir que distintas administraciones cooperen para sacar adelante infraestructuras pendientes. La Junta ya aplica esta fórmula en otros proyectos, como la Ciudad de la Justicia de Roquetas de Mar.

De cuatro sedes dispersas a un único edificio

La nueva sede permitirá superar la actual dispersión de los servicios judiciales de Fuengirola. De los cuatro edificios que se utilizan ahora, tres son alquilados, con un coste anual para la Junta de 285.135 euros. El único inmueble en propiedad es el Palacio de Justicia, donde la Consejería ejecuta obras para resolver problemas de humedades y eliminar barreras arquitectónicas y sensoriales, con una inversión cercana al millón de euros financiada con fondos europeos PIREP.

El futuro complejo judicial se diseñará para cubrir las necesidades actuales, incorporar servicios que ahora no pueden prestarse por falta de espacio y reservar superficie para posibles ampliaciones vinculadas al crecimiento de la población.

También nacerá adaptado al nuevo modelo derivado de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. En Fuengirola, esta reforma entró en vigor el 1 de octubre y ha planteado dificultades en las instalaciones actuales por la falta de espacio. El tribunal de instancia exige áreas más amplias y diáfanas, ya que los más de cien funcionarios dejan de trabajar vinculados a un juzgado concreto para organizarse en secciones y servicios comunes.

"No es solo un edificio nuevo. Es una nueva manera de entender la Justicia: más moderna, más cercana, mejor preparada y más respetuosa con los profesionales y con los ciudadanos", ha señalado Nieto.

Un megaparking con 1.070 plazas y nuevas instalaciones deportivas

La actuación en Santa Fe no se limitará a la sede judicial. El proyecto global ha sido adjudicado a la UTE formada por Vialterra Infraestructuras S. A. y Urbasur Actividades y Servicios S. L. por un importe de 48.766.872 euros.

El plazo previsto es de tres meses para la redacción del proyecto y 29 meses para la ejecución de las obras. Según ha informado Ana Mula, tanto la inversión como el plazo de ejecución han sido rebajados por la adjudicataria respecto a la licitación.

El objetivo es ampliar la superficie en planta en algo más de mil metros cuadrados hasta rozar los 14.500 metros cuadrados, incorporando parte de la calle Francisco Rivera ‘Paquirri’. El Megaparking Los Boliches contará con 1.070 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas. La UTE adjudicataria ha incluido entre sus mejoras la entrega y puesta en funcionamiento de este aparcamiento antes de que finalice toda la obra.

En el apartado deportivo, el nuevo campo de fútbol cambiará su orientación en 90 grados. También se renovarán el pabellón cubierto de hockey y el de vóley, a los que se sumará un tercer espacio multifuncional. Todos contarán con graderíos, vestuarios, almacenes, cafetería, aseos y otros servicios públicos. La principal novedad será la creación de una piscina exterior de uso recreativo en la cubierta.

El complejo Santa Fe, una operación clave para Los Boliches

La alcaldesa ha enmarcado el proyecto en el modelo de gestión municipal de Fuengirola y ha defendido que la actuación permitirá seguir transformando una zona muy consolidada urbanísticamente. Mula ha destacado que estos proyectos son posibles "gracias a ese Modelo Fuengirola de gestión" y ha subrayado que la ciudad "se reinventa continuamente".

Para la Junta, la operación permite responder a una demanda histórica de los operadores jurídicos de Fuengirola y Mijas sin continuar con soluciones parciales ni mantener la dispersión actual. En palabras de Nieto, el proyecto representa una forma de trabajo institucional en la que dos administraciones "son capaces de sentarse, colaborar y sacar adelante un proyecto que llevaba demasiado tiempo esperando la ciudadanía de Fuengirola y Mijas".

La futura sede judicial de Los Boliches se suma a otras infraestructuras previstas en la Costa del Sol dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales, como la Ciudad de la Justicia de Marbella y los nuevos edificios judiciales de Estepona, Torrox y Torremolinos.