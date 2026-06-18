La Cheesequería abre un nuevo local en Fuengirola y regala 500 tartas de queso

La Cheesequería continúa expandiéndose por Málaga. Y lo vuelve a hacer en Fuengirola, abriendo su segundo local en la localidad. La marca especializada en tartas de queso artesanales abrirá sus puertas este sábado 20 de junio en el Centro Comercial Miramar, uno de los principales espacios comerciales de la Costa del Sol.

Para celebrar la inauguración, La Cheesequería ha preparado una acción especial para los visitantes: el reparto gratuito de 500 tartas de queso individuales a partir de las 12:00 horas. La promoción estará disponible hasta agotar existencias.

Tartas de queso gratis en el Centro Comercial Miramar

La nueva apertura permitirá a los clientes conocer de cerca la propuesta de La Cheesequería, centrada exclusivamente en la elaboración de tartas de queso artesanales. La firma ha hecho de este postre el eje de su concepto gastronómico, con una oferta que combina recetas clásicas y propuestas más innovadoras.

El nuevo establecimiento del Centro Comercial Miramar se suma así al crecimiento de la marca en la provincia de Málaga. Solo en la capital cuenta con seis locales, a los que se le suman los dos en Fuengirola y uno en Granada.

Nueva apertura de La Cheesequería en Fuengirola

Con esta incorporación, La Cheesequería da un nuevo paso en su expansión por Andalucía. La compañía mantiene su apuesta por un producto artesanal, elaborado en obrador propio y con ingredientes cuidadosamente seleccionados.

La inauguración tendrá lugar el sábado 20 de junio, desde las 12:00 horas, en La Cheesequería del Centro Comercial Miramar de Fuengirola. Durante la jornada de apertura se regalarán 500 tartas de queso individuales hasta fin de existencias.

Una marca especializada en cheesecake artesanal

El grupo malagueño El Caserito está detrás de marcas como La Cheesequería, FOMO Bar y USB, su propuesta vinculada al mundo de las hamburguesas. Ahora se lanzan a los chiringuitos, abriendo FOMO Playa.

La Cheesequería es una marca centrada en la elaboración de tartas de queso artesanales. Su propuesta reúne sabores tradicionales y creaciones más actuales, siempre con el cheesecake como protagonista.

La compañía cuenta con presencia en distintas ciudades andaluzas y continúa creciendo con nuevas aperturas que consolidan su posición como una de las marcas especializadas en tartas de queso de referencia en el sur de España.