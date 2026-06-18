Sucesos
Muere un hombre de 30 años al chocar una moto acuática y un barco en Fuengirola
El siniestro ocurrió en el muelle de la localidad malagueña sobre las 17:53 horas tras el choque de ambos vehículos acuáticos
Un hombre de 30 años ha fallecido este jueves tras chocar una moto acuática contra una embarcación en Fuengirola. El accidente se ha producido en el muelle de la localidad malagueña, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.
El aviso se ha recibido sobre las 17,53 horas, momento en el que varios testigos del siniestro han alertado a los servicios de emergencia de una colisión entre un barco y una moto acuática. La llamada activó el dispositivo de intervención en la zona, hasta donde se desplazaron distintos efectivos para atender la incidencia.
Accidente mortal en el muelle de Fuengirola
El suceso ha movilizado a Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, socorristas de playa municipales y a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Pese a la intervención de los equipos desplazados al lugar, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre en el mismo punto del accidente.
El 112 ha detallado que el fallecimiento fue certificado en el lugar por los servicios de emergencias sanitarias. Por el momento, la información oficial comunicada se limita a la edad de la víctima, la hora del aviso, el punto del siniestro y los recursos que han participado en la intervención.
Intervención de los servicios de emergencia
Emergencias 112 Andalucía recuerda la importancia de llamar a este teléfono ante cualquier situación de riesgo, accidente o emergencia. En este caso, la alerta permitió activar a los recursos necesarios en Fuengirola, aunque finalmente los sanitarios desplazados al lugar no pudieron salvar la vida del afectado.
El accidente deja una víctima mortal en la Costa del Sol y vuelve a situar el foco en la atención de emergencias en zonas portuarias y marítimas, espacios en los que coinciden embarcaciones, actividades náuticas y dispositivos de seguridad durante buena parte del año.
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