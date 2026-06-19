El Ayuntamiento de Torremolinos exigirá un mínimo de dos años de empadronamiento para acceder a una VPO

Torremolinos empieza a ordenar el acceso a la vivienda protegida con nuevas reglas para su Registro Municipal de Demandantes. El pleno extraordinario del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente este viernes la ordenanza que regulará este instrumento, clave para que la adjudicación se tramite con criterios de igualdad, transparencia y seguridad jurídica.

La iniciativa salió adelante con los votos del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de Vox. La concejala de Vivienda, Marina Vázquez (PP), defendió que la norma busca un modelo con "criterios claros, públicos e iguales para todos", en un contexto en el que el acceso a una casa es una de las principales preocupaciones sociales en la Costa del Sol.

La nueva normativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox / L.O.

Registro de vivienda protegida en Torremolinos

La ordenanza adapta la regulación municipal al nuevo marco autonómico fijado por la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, que obliga a los ayuntamientos a crear, mantener actualizado y ordenar mediante una norma propia el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Torremolinos avanza en esa adaptación.

El texto aprobado inicialmente establece que el empadronamiento o la vinculación con el municipio será un criterio de selección. Se dará preferencia a las inscripciones en las que al menos uno de los titulares acredite una antigüedad mínima de dos años empadronado en Torremolinos, para atender antes a quienes mantienen una relación estable con la ciudad.

Subvenciones para la rehabilitación de fachadas de los edificios en Torremolinos. / Álex Zea

Requisitos para acceder a vivienda protegida

La nueva regulación recoge requisitos básicos: cumplir los límites de ingresos fijados por la normativa autonómica y no ser titular de vivienda. La inscripción tendrá una vigencia de dos años y podrá tramitarse, actualizarse y consultarse a través de la sede electrónica municipal, lo que reduce desplazamientos y facilita el acceso al registro.

Una de las novedades es la inscripción mediante declaración responsable. Este sistema simplifica el trámite inicial y permite incorporarse al registro de forma telemática, aunque el Ayuntamiento podrá comprobar después que se cumplen los requisitos exigidos. La ordenanza refuerza la transparencia: la selección se realizará mediante sorteo ante fedatario público o notario.

Sorteo y límites en la adjudicación

El texto incluye restricciones para personas condenadas en sentencia firme, en los cinco años anteriores al procedimiento de selección, por delitos de allanamiento de morada con permanencia contra la voluntad del morador o usurpación de vivienda. También contempla resoluciones firmes por ocupación sin título de vivienda pública en el municipio.

Críticas del grupo municipal Vox

El grupo municipal Vox en Torremolinos ha criticado "el rechazo del equipo de gobierno del Partido Popular a la enmienda presentada a la Ordenanza por la que se regula el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del municipio".

Así, en un comunicado, han detallado que, con la enmienda registrada, Vox reclamaba que "la nacionalidad española y una antigüedad mínima de empadronamiento de diez años se incluyeran como criterios de preferencia en el acceso a las viviendas de protección oficial".

Ante la negativa del PP a aceptar dicha enmienda, Garrido ha lamentado que los 'populares' consideren "discriminatorio reclamar que la nacionalidad española sea un criterio preferente para acceder a las viviendas protegidas".

"Por desgracia los recursos son limitados y hay que hacer una selección. En nuestro criterio, la preferencia debe ser el vecino de Torremolinos, creemos que es una paradoja que una persona opte a una vivienda protegida cuando solo lleva dos años en el municipio y un vecino que lleva toda la vida se tenga que marchar", ha concluido Garrido.

Subvenciones para la rehabilitación de edificios

Por otro lado, también en el pleno extraordinario se ha aprobado de forma inicial la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para la Rehabilitación Estética del Municipio de Torremolinos, una iniciativa destinada a fomentar la mejora de fachadas, cubiertas y espacios visibles desde la vía pública, contribuyendo a la regeneración urbana y a la recuperación de la identidad visual del municipio. Así, la nueva normativa ha salido adelante por unanimidad con el voto a favor de todos los grupos políticos presentes en el pleno.

"Esta ordenanza representa una nueva herramienta para seguir avanzando en una de las grandes prioridades de este equipo de gobierno: la regeneración urbana de nuestro municipio. Regenerar una ciudad significa recuperar espacios, dignificar barrios, mejorar edificios, cuidar nuestro patrimonio urbano y conseguir que nuestros vecinos se sientan orgullosos del lugar donde viven", ha destacado Vázquez.