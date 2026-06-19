Diana, la joven cordobesa con una enfermedad rara que quiere conocer a Aitana en Fuengirola: "Sería el momento más especial de su vida"

Diana tiene 23 años, es de Córdoba y lleva toda la vida conviviendo con una enfermedad rara. Nació con Charcot-Marie-Tooth tipo 2C, una enfermedad neuromuscular que le ha impedido caminar y que ha marcado su día a día entre hospitales, ingresos frecuentes y tratamientos. Ahora, su mayor ilusión es conocer a Aitana.

Su madre, Estrella, ha lanzado un mensaje para intentar que esta historia llegue a la artista antes de su concierto en Fuengirola. Diana tiene entrada para verla este viernes 19 de junio en el festival Marenostrum, una cita que su familia le regaló por su cumpleaños en noviembre de 2025 y que para ella supone mucho más que asistir a un concierto.

La joven cordobesa sigue la carrera de Aitana desde sus inicios en Operación Triunfo. Según relata su familia, ya tuvo dos oportunidades anteriores de verla en directo en Córdoba, pero en ninguna pudo cumplirse ese deseo.

En 2019 no pudo asistir porque acababa de ser operada de la columna y se encontraba en plena recuperación. Años después, otro concierto previsto se canceló porque la cantante tenía problemas de garganta.

Desde entonces, ver a Aitana en directo se convirtió en uno de sus grandes sueños pendientes.

Una vida marcada por la enfermedad y una ilusión: Aitana

La operación de columna a la que Diana se sometió en 2019 no salió como esperaban. Su madre explica que aquella intervención fue un duro golpe para ella, hasta el punto de tener que abandonar sus estudios. Desde entonces, la música se ha convertido en un refugio y en una de sus mayores motivaciones.

Ahora, Diana tiene importantes dificultades para viajar. Necesita respirador las 24 horas y también oxígeno, por lo que cualquier desplazamiento requiere una organización compleja y mucho cuidado. Aun así, su familia ha querido hacer todo lo posible para que pueda vivir una noche especial junto al mar, en Fuengirola, escuchando en directo a la artista que tanto le ha acompañado.

"Yo quisiera que Aitana la recibiera y la saludara en algún momento. Ella necesita momentos así para animarse y continuar con la lucha que tiene con la enfermedad que padece. Sería el momento más especial de su vida, inolvidable", dice su madre.

Un mensaje para que la historia llegue a Aitana

La petición de la familia es sencilla: que Aitana pueda conocer la historia de Diana y, si fuera posible, saludarla durante su paso por Fuengirola. La joven ha preparado además unos regalos especiales para la cantante, con los que quiere agradecerle todo lo que su música ha significado para ella.

El objetivo ahora es que el mensaje llegue a la artista y a su equipo antes del concierto: "Una mirada o un saludo de Aitana convertiría esa noche en un recuerdo imborrable".

Este viernes, Diana pondrá rumbo a Fuengirola con todo el equipamiento médico que necesita y con la emoción de quien lleva años esperando este momento.