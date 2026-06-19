Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multitudinario adiós al Málaga CFAtención primariaNuevo entrenador UnicajaOla de calor en MálagaDetenido por asalto a matrimonioVuelos desde 12 eurosERE de MagnificVivienda en Málaga
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Junta de Andalucía mejorará este año el muelle de combustible del puerto de Fuengirola

La actuación, una inversión de 504.569 euros, reforzará la seguridad del punto de repostaje usado por la flota pesquera y deportiva

Carolina España, Ana Mula y Rocío Díaz, visitan el puerto.

Carolina España, Ana Mula y Rocío Díaz, visitan el puerto. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El puerto de Fuengirola tendrá operativo antes de que termine 2026 el muelle de suministro de combustible, una actuación clave para la flota pesquera y deportiva. La Junta prevé finalizar en noviembre las obras, que cuentan con una inversión de 504.569 euros a través de la Agencia Pública de Puertos.

El muelle, situado junto a la bocana, supera los 40 años de antigüedad y presentaba grietas en el pavimento, juntas abiertas entre bloques, desplazamientos y el hundimiento de una esquina. La intervención busca reforzar la seguridad de los trabajadores y garantizar la continuidad del repostaje para embarcaciones.

Los trabajos incluyen inyecciones para rellenar huecos entre bloques, instalación de bulones y ejecución de micropilotes para dotar de cimentación a la estructura. La consejera en funciones Rocío Díaz ha señalado que la actuación estará en servicio «si todo va bien» en noviembre.

Noticias relacionadas y más

La mejora se suma a otras inversiones recientes en el recinto portuario, como los nuevos cuartos de armadores y la nueva lonja, que supuso una inversión de 1,1 millones de euros. La flota pesquera con base en Fuengirola está formada por medio centenar de barcos dedicados al cerco, arrastre y marisqueo. En 2025, las capturas alcanzaron los 524.707 kilos, con valor cercano a 4,50 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan
  2. El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
  3. Suspenden el trabajo presencial por estrés térmico en una sede judicial de Fuengirola: 'Es un riesgo evidente para la salud y no será un caso aislado
  4. Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos pequeños en las zonas comunes de un hotel de Benalmádena para irse de copas
  5. El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser
  6. Pride Torremolinos 2026: conciertos gratuitos, manifestación y recorrido este sábado
  7. Planes de verano en Fuengirola: Estas son las actividades que ofrece el municipio para la temporada estival
  8. Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena superan ya el 50%

La Junta de Andalucía mejorará este año el muelle de combustible del puerto de Fuengirola

La Junta de Andalucía mejorará este año el muelle de combustible del puerto de Fuengirola

El Ayuntamiento de Torremolinos exigirá un mínimo de dos años de empadronamiento para acceder a una VPO

El Ayuntamiento de Torremolinos exigirá un mínimo de dos años de empadronamiento para acceder a una VPO

Diana, la joven cordobesa con una enfermedad rara que quiere conocer a Aitana en Fuengirola: "Sería el momento más especial de su vida"

Diana, la joven cordobesa con una enfermedad rara que quiere conocer a Aitana en Fuengirola: "Sería el momento más especial de su vida"

Muere un hombre de 30 años al chocar una moto acuática y un barco en Fuengirola

Muere un hombre de 30 años al chocar una moto acuática y un barco en Fuengirola

La Cheesequería abre un nuevo local en Fuengirola y regala 500 tartas de queso

La Cheesequería abre un nuevo local en Fuengirola y regala 500 tartas de queso

El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía

El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía

La transformación de Los Boliches: nueva sede judicial, 1.070 plazas de aparcamiento y un campo de fútbol renovado

La transformación de Los Boliches: nueva sede judicial, 1.070 plazas de aparcamiento y un campo de fútbol renovado

Los bomberos rescatan en Benalmádena a una mujer que quedó atrapada en un ascensor que se descolgó varios metros por la rotura de una polea

Los bomberos rescatan en Benalmádena a una mujer que quedó atrapada en un ascensor que se descolgó varios metros por la rotura de una polea
Tracking Pixel Contents