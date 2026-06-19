La Junta de Andalucía mejorará este año el muelle de combustible del puerto de Fuengirola

El puerto de Fuengirola tendrá operativo antes de que termine 2026 el muelle de suministro de combustible, una actuación clave para la flota pesquera y deportiva. La Junta prevé finalizar en noviembre las obras, que cuentan con una inversión de 504.569 euros a través de la Agencia Pública de Puertos.

El muelle, situado junto a la bocana, supera los 40 años de antigüedad y presentaba grietas en el pavimento, juntas abiertas entre bloques, desplazamientos y el hundimiento de una esquina. La intervención busca reforzar la seguridad de los trabajadores y garantizar la continuidad del repostaje para embarcaciones.

Los trabajos incluyen inyecciones para rellenar huecos entre bloques, instalación de bulones y ejecución de micropilotes para dotar de cimentación a la estructura. La consejera en funciones Rocío Díaz ha señalado que la actuación estará en servicio «si todo va bien» en noviembre.

La mejora se suma a otras inversiones recientes en el recinto portuario, como los nuevos cuartos de armadores y la nueva lonja, que supuso una inversión de 1,1 millones de euros. La flota pesquera con base en Fuengirola está formada por medio centenar de barcos dedicados al cerco, arrastre y marisqueo. En 2025, las capturas alcanzaron los 524.707 kilos, con valor cercano a 4,50 millones de euros.