Infraestructuras
La Junta de Andalucía mejorará este año el muelle de combustible del puerto de Fuengirola
La actuación, una inversión de 504.569 euros, reforzará la seguridad del punto de repostaje usado por la flota pesquera y deportiva
El puerto de Fuengirola tendrá operativo antes de que termine 2026 el muelle de suministro de combustible, una actuación clave para la flota pesquera y deportiva. La Junta prevé finalizar en noviembre las obras, que cuentan con una inversión de 504.569 euros a través de la Agencia Pública de Puertos.
El muelle, situado junto a la bocana, supera los 40 años de antigüedad y presentaba grietas en el pavimento, juntas abiertas entre bloques, desplazamientos y el hundimiento de una esquina. La intervención busca reforzar la seguridad de los trabajadores y garantizar la continuidad del repostaje para embarcaciones.
Los trabajos incluyen inyecciones para rellenar huecos entre bloques, instalación de bulones y ejecución de micropilotes para dotar de cimentación a la estructura. La consejera en funciones Rocío Díaz ha señalado que la actuación estará en servicio «si todo va bien» en noviembre.
La mejora se suma a otras inversiones recientes en el recinto portuario, como los nuevos cuartos de armadores y la nueva lonja, que supuso una inversión de 1,1 millones de euros. La flota pesquera con base en Fuengirola está formada por medio centenar de barcos dedicados al cerco, arrastre y marisqueo. En 2025, las capturas alcanzaron los 524.707 kilos, con valor cercano a 4,50 millones de euros.
- Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- Suspenden el trabajo presencial por estrés térmico en una sede judicial de Fuengirola: 'Es un riesgo evidente para la salud y no será un caso aislado
- Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos pequeños en las zonas comunes de un hotel de Benalmádena para irse de copas
- El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser
- Pride Torremolinos 2026: conciertos gratuitos, manifestación y recorrido este sábado
- Planes de verano en Fuengirola: Estas son las actividades que ofrece el municipio para la temporada estival
- Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena superan ya el 50%