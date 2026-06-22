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Casares celebra este martes su Fiesta de San Juan en Playa Ancha

La programación arranca a las 17.00 horas con juegos, atracciones acuáticas, fiesta Holy Colors, flamenco, música en directo y la tradicional hoguera a medianoche

Detalle del cartel de la Noche de San Juan 2026 en Casares

Detalle del cartel de la Noche de San Juan 2026 en Casares / L. O.

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La Opinión

Casares dará este martes la bienvenida al verano con su tradicional Fiesta de San Juan en Playa Ancha, una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio y que cada año reúne a más vecinos y visitantes de la comarca junto al mar.

La Concejalía de Festejos ha preparado una programación pensada para todos los públicos, que comenzará a las 17.00 horas y se prolongará hasta la madrugada del día 24. La tarde arrancará con una gran zona de juegos en la playa, que este año incluirá atracciones acuáticas y castillos hinchables instalados sobre la arena.

Oferta para toda la familia en Casares

La oferta familiar se completará con una fiesta Holy Colors, dirigida a pequeños y mayores, antes de dar paso a la programación musical de la noche. A partir de las 21.00 horas, el público podrá disfrutar de un espectáculo flamenco a cargo de la bailaora local María Soler.

Después, la fiesta continuará con la actuación en directo de la Orquesta La Rebelión, que pondrá música a la velada antes y después del momento más esperado de la noche: el encendido de la gran hoguera de San Juan.

Encendido de la hoguera a medianoche

Como marca la tradición, la hoguera se prenderá a medianoche, convertida en símbolo de bienvenida al verano y de buenos deseos para la nueva estación. Su diseño volverá a ser una sorpresa para quienes se acerquen a Playa Ancha.

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Casares vivirá así una noche pensada para disfrutar en familia y con amigos junto al mar, en torno a una de las tradiciones más populares del inicio del verano en la Costa del Sol.

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