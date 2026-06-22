Casares celebra este martes su Fiesta de San Juan en Playa Ancha

Casares dará este martes la bienvenida al verano con su tradicional Fiesta de San Juan en Playa Ancha, una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio y que cada año reúne a más vecinos y visitantes de la comarca junto al mar.

La Concejalía de Festejos ha preparado una programación pensada para todos los públicos, que comenzará a las 17.00 horas y se prolongará hasta la madrugada del día 24. La tarde arrancará con una gran zona de juegos en la playa, que este año incluirá atracciones acuáticas y castillos hinchables instalados sobre la arena.

Oferta para toda la familia en Casares

La oferta familiar se completará con una fiesta Holy Colors, dirigida a pequeños y mayores, antes de dar paso a la programación musical de la noche. A partir de las 21.00 horas, el público podrá disfrutar de un espectáculo flamenco a cargo de la bailaora local María Soler.

Después, la fiesta continuará con la actuación en directo de la Orquesta La Rebelión, que pondrá música a la velada antes y después del momento más esperado de la noche: el encendido de la gran hoguera de San Juan.

Encendido de la hoguera a medianoche

Como marca la tradición, la hoguera se prenderá a medianoche, convertida en símbolo de bienvenida al verano y de buenos deseos para la nueva estación. Su diseño volverá a ser una sorpresa para quienes se acerquen a Playa Ancha.

Casares vivirá así una noche pensada para disfrutar en familia y con amigos junto al mar, en torno a una de las tradiciones más populares del inicio del verano en la Costa del Sol.