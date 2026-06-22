Mijas celebra la Noche de San Juan con música, quema de júas y un dispositivo especial de limpieza en sus playas

Mijas se prepara para vivir la Noche de San Juan, una de las más esperadas del calendario festivo. El municipio celebrará este martes la Noche de San Juan con una programación especial en Mijas Pueblo y La Cala, donde habrá música en directo, quema de los tradicionales júas y actividades organizadas por los chiringuitos del litoral.

El Ayuntamiento de Mijas ha diseñado un programa que combina tradición, ocio y servicio público para una jornada en la que se espera una alta afluencia tanto en el núcleo urbano como en la costa. La edil de Fiestas, Silvia Marín, ha detallado los actos previstos para la que está considerada como la noche más corta del año.

Música en directo y quema de júas en Mijas Pueblo

La programación comenzará a las 20:00 horas en Mijas Pueblo con las actuaciones de los grupos de baile de Reme Fernández. A continuación, tomarán el relevo los grupos de Víctor Rojas, dentro de una tarde-noche pensada para todos los públicos.

Uno de los momentos centrales llegará en torno a las 22:00 horas, con la entrega de premios de los júas, figuras tradicionales vinculadas a la celebración de San Juan. Media hora después, el ambiente festivo continuará con un concierto del grupo de versiones Maniacos.

Como marca la tradición, a medianoche se procederá a la quema de los júas, uno de los actos simbólicos de esta celebración y uno de los momentos que suele reunir a más público.

Noche de San Juan 2025 en Mijas. / L. O.

San Juan en La Cala de Mijas con orquesta y tradición

La Cala también contará con una programación propia para celebrar la Noche de San Juan en Mijas. A partir de las 22:00 horas está prevista la actuación de la Orquesta Generación Vintage, que amenizará la velada antes y después del acto principal.

A medianoche se celebrará la quema de los júas en La Cala, realizados como es habitual por un grupo de mujeres de este núcleo. Tras este momento, continuará el concierto de la orquesta para prolongar la celebración durante la noche.

A la programación municipal se sumarán los chiringuitos de Mijas, que han preparado eventos especiales con música en directo y cenas para la ocasión. Marín ha destacado la implicación del sector: "Se han volcado, con música en directo y cenas especiales. Les agradecemos su implicación".

Un dispositivo de limpieza con 120 operarios en las playas de Mijas

El Ayuntamiento activará también un dispositivo especial de limpieza para garantizar que las playas, el paseo marítimo y los espacios públicos estén en buenas condiciones tras la celebración. El operativo estará compuesto por 120 operarios.

Los trabajos mecanizados comenzarán a las 3:00 horas, mientras que las labores manuales arrancarán a las 8:00 horas. La maquinaria prevista incluye cinco tractores, dos máquinas giratorias, dos cribadoras, dos cubas, dos hidrolimpiadoras y dos barredoras mixtas.

Las actuaciones se centrarán en la recogida de residuos, la limpieza y acondicionamiento de la arena, el vaciado y reposición de papeleras y la limpieza de aseos públicos. El objetivo municipal es que el litoral esté preparado para la llegada de los primeros bañistas y visitantes al día siguiente.

Cartel anunciador de los actos en la Noche de San Juan en Mijas. / L. O.

Vigilancia del litoral y refuerzo de seguridad durante San Juan

Además del dispositivo de limpieza, el Ayuntamiento ha previsto un operativo de seguridad con casi una veintena de agentes de la Policía Local de Mijas, que velarán por el correcto desarrollo de la jornada.

A partir de la medianoche, los trabajadores de la delegación de Playas realizarán labores de vigilancia y control del litoral, coincidiendo con uno de los momentos de mayor concentración de personas en la costa.

Con este dispositivo, Mijas busca compatibilizar la celebración de la Noche de San Juan con la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de sus playas, en una jornada de especial actividad para vecinos, visitantes y establecimientos del litoral.