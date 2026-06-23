Llega el Gran Hermano: Acosol vigila ya en tiempo real el agua de la Costa del Sol para detectar fallos y reducir pérdidas

El agua que circula por parte de las redes de abastecimiento y saneamiento de la Costa del Sol Occidental empieza a estar controlada al minuto. Acosol ha puesto en marcha la instalación de estaciones de calidad, caudalímetros, sensores y sistemas de telecontrol para conocer en tiempo real qué ocurre en sus infraestructuras hidráulicas y reaccionar antes ante fugas, incidencias o alteraciones en el servicio.

La actuación, con un importe de 915.915 euros, forma parte del proyecto Agua 360, financiado por la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos de la Unión Europea-Next Generation. El despliegue afecta tanto a redes de abastecimiento en alta y en baja como a la red de saneamiento gestionada por la empresa pública.

Instalaciones de Acosol en la Costa del Sol. / L.O.

Sensores para saber qué ocurre en la red de agua

La principal novedad es que Acosol podrá disponer de información inmediata sobre parámetros clave como los caudales circulantes, la calidad del agua distribuida y el comportamiento hidráulico de las redes. En la práctica, estos datos permiten afinar la toma de decisiones, detectar problemas con más rapidez y reducir pérdidas de agua.

El sistema de monitorización incluye el embalse de La Concepción y las aportaciones procedentes de los ríos Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza. También se actúa en los ramales este y oeste de la red de abastecimiento en alta, que abastece a la Costa del Sol Occidental, y en la red de abastecimiento en baja de Casares, Ojén, Istán y diseminados de Mijas.

A través de la digitalización de todo el proceso, Acosol puede controlar en tiempo real el sistema de abastecimiento y saneamiento de la Costa del Sol. / L.O.

Agua 360 llega al abastecimiento y al saneamiento

El proyecto contempla 30 actuaciones específicas divididas en cuatro bloques. El primero se centra en la monitorización de captaciones y aportaciones de embalses, ríos, pozos y manantiales. El segundo aborda el control de caudales en redes de distribución en baja.

Las otras dos líneas se dirigen al saneamiento: el telecontrol en instalaciones como EDAR, EBAR y colectores, y la monitorización de puntos de vertido, tanto en caudal como en calidad. Con ello, Acosol amplía el seguimiento digital del ciclo del agua, desde la captación hasta el control de las infraestructuras de saneamiento.

Detectar antes las incidencias y planificar mejor

La consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha señalado que esta actuación permitirá mejorar "la eficiencia operativa de las infraestructuras hidráulicas", elevar la calidad del servicio que se presta a municipios y ciudadanos y reforzar la capacidad de respuesta ante incidencias.

Mancha también ha destacado que la sensorización y el telecontrol están generando un mayor conocimiento sobre el funcionamiento real de las redes. Esa información, según la empresa pública, será clave para planificar futuras inversiones y aplicar medidas preventivas que ayuden a garantizar la seguridad y la continuidad del suministro.

La gestión del agua, cada vez más tecnológica

La digitalización se ha convertido en una pieza estratégica para la gestión del agua en la Costa del Sol Occidental, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia de las redes. Los nuevos equipos permiten pasar de un modelo más reactivo a otro basado en datos, con capacidad para anticipar problemas y ajustar mejor las decisiones técnicas.

Con el proyecto Agua 360, Acosol avanza en la modernización de sus infraestructuras hidráulicas y en una gestión más precisa del abastecimiento y el saneamiento en los municipios a los que presta servicio.