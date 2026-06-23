Fuengirola mueve ficha para levantar una residencia de mayores en Carvajal con 120 plazas

Fuengirola vuelve a poner sobre la mesa uno de los equipamientos sociales más reclamados en la ciudad: una residencia para mayores. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la cesión del derecho de uso de un solar municipal situado en la calle Begoña, en Carvajal, para que una empresa del sector redacte el proyecto, construya el edificio y gestione las futuras instalaciones.

La parcela cuenta con 3.527 metros cuadrados y una edificabilidad cercana a los 9.000 metros cuadrados. El plan municipal prevé una residencia con 120 plazas, de las que al menos el 40% deberán estar concertadas con la Junta de Andalucía conforme a la Ley de Dependencia. El proyecto incluye también un centro de día para 40 personas dependientes, con un mínimo de 20 plazas sujetas a concierto autonómico.

Mayores en una residencia. / L.O.

Una residencia de mayores en Carvajal tras años de demanda

La alcaldesa, Ana Mula (PP), ha defendido que la residencia es una necesidad pendiente en Fuengirola. La regidora ha explicado que, tras las dificultades para sacar adelante el proyecto en la zona prevista inicialmente junto al parque fluvial, el Ayuntamiento ha optado por buscar una nueva ubicación.

"Una residencia para los mayores es algo que llevamos años reclamando en nuestra ciudad. Vistas las dificultades para llevarla a cabo en el lugar donde estuvo, junto al parque fluvial, hemos decidido explorar otra opción: localizamos el único terreno municipal posible en nuestro municipio para poder hacerla, aquí, en Carvajal", ha explicado Ana Mula.

Un solar municipal cedido durante 75 años

La fórmula elegida por el Ayuntamiento pasa por ceder el derecho de uso del terreno durante 75 años. La empresa adjudicataria deberá aportar 772.892 euros para hacerse con esos derechos y asumir tanto la planificación técnica como la construcción y posterior gestión del equipamiento.

El pliego fija que la residencia tendrá que contar con 120 plazas, con al menos un 40% concertadas con la administración autonómica. Además, tres plazas quedarán a disposición de los Servicios Sociales municipales de forma gratuita. En cuanto a las habitaciones, al menos el 10% deberán ser individuales.

Centro de día para personas dependientes

El proyecto no se limita a la residencia. La adjudicataria deberá poner en marcha también un centro de día para 40 personas, pensado para usuarios dependientes. De esas plazas, al menos 20 tendrán que estar concertadas con la Junta de Andalucía.

Este segundo servicio refuerza el carácter asistencial del futuro equipamiento, que busca dar respuesta tanto a mayores que necesiten atención residencial como a personas que requieran apoyo durante el día sin abandonar su entorno familiar.

Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 17 de julio

El proceso de licitación fue publicado la pasada semana y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de julio. El Ayuntamiento espera atraer a empresas especializadas en atención a mayores para hacer viable el proyecto.

Ana Mula ha lanzado un llamamiento "a todas las empresas del sector de la atención a la tercera edad a participar en este proceso, pues se trata de un servicio fundamental para el bienestar de los fuengiroleños".

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Con esta licitación, Fuengirola abre una nueva vía para dotarse de una residencia de mayores y un centro de día en Carvajal, dos recursos sociales vinculados al envejecimiento de la población y a la necesidad de ampliar la atención a personas dependientes en la ciudad.