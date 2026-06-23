La Policía Nacional desarticula en Marbella una banda francesa que enviaba hachís a su país en coches robados

La Policía Nacional ha desarticulado en la Costa del Sol una banda francesa dedicada al transporte de hachís por carretera a su país en una operación que suma tres detenidos, dos investigados, 400 kilos de hachís intervenidos, así como tres fusiles, un arma corta y munición.

La Comisaría Provincial de Málaga ha detallado este martes que la investigación arrancó en diciembre pasado, cuando la Udyco de Torremolinos detectó a los miembros de una organización gala con intenciones de adquirir importantes cantidades de hachís. Durante meses los integrantes del grupo fueron sometidos a vigilancias y seguimientos que permitieron llegar al núcleo de la banda, así como los vehículos, naves y domicilios que utilizaban.

Cambios de matrículas permanentes

Los agentes concluyeron que la operativa de los sospechosos consistía en comprar hachís en el sur de España, enfriar la droga en viviendas que utilizaban como guarderías y finalmente transportarla a gran velocidad por carretera a su país en vehículos de carga con matrículas falsas, elementos que llegaron a cambiar hasta cuatro veces en uno de sus trayectos. Esta modalidad, en la que el coche que lleva la droga es guiado por otros vehículos lanzadera que va informando de una posible presencia policial o cualquier otra incidencia, se conoce en la jerga policial como go fast (ve rápido en inglés).

Armas, munición y elementos utilizados para los portes de droga. / L.O.

Finalmente, los agentes tuvieron que precipitar la explotación de la operación al detectar una importante carga de sustancias estupefacientes en la zona de Cádiz. "Esa misma noche, los investigadores consiguieron detener la descarga de 400 kilogramos de hachís en una vivienda de Marbella", han explicado en un comunicado. Con la droga intervenida, los agentes llevaron a cabo tres registros, dos en viviendas y uno en un garaje privado de diez plazas de aparcamientos, donde se intervinieron nueve vehículos, cuatro de ellos denunciados como sustraídos.

Los policías también localizaron tres fusiles catalogados como armas de guerra, una pistola, más de 300 cartuchos de munición, once juegos de plazas de matrícula falsas, una troqueladora de placas, 1.200 soportes de placas de matrícula vírgenes, inhibidores de señal, lanzadestellos y documentos de identidad falsos. Los cuatro implicados se reparten, según su grado de implicación en los hechos, los delitos de tráfico de drogas, tenencia y depósito de armas, robo/hurto de uso de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.