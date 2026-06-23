La recogida selectiva en la Costa del Sol Occidental: eficiencia, innovación y compromiso ambiental

La Costa del Sol Occidental continúa consolidando un modelo de gestión de residuos cada vez más eficiente gracias al impulso de la recogida selectiva, un sistema clave para avanzar hacia la sostenibilidad. Este modelo, gestionado por Urbaser en coordinación con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, no solo mejora los índices de reciclaje, sino que incorpora servicios adaptados a las necesidades reales del territorio, desde zonas residenciales hasta grandes focos turísticos.

La recogida selectiva consiste en la separación de los residuos en origen —hogares, comercios y establecimientos— para depositarlos en contenedores específicos. En este sistema destacan dos fracciones fundamentales: el contenedor amarillo, destinado a envases ligeros como plásticos, latas y briks, y el contenedor azul, para papel y cartón. Esta clasificación permite recuperar materiales y darles una segunda vida, reduciendo el volumen de residuos y el impacto ambiental.

Crecimiento sostenido y concienciación ciudadana

Los resultados avalan el modelo. En 2025, el Complejo Ambiental Costa del Sol —propiedad de la Mancomunidad y gestionado por Urbaser— registró más de 16.000 toneladas de envases ligeros y cerca de 11.000 toneladas de papel-cartón, con incrementos del 3,29% y del 7,4% respectivamente respecto a 2024.

El Complejo Ambiental Costa del Sol registró cerca de 11.000 toneladas de papel-cartón / L.O.

Este crecimiento refleja una ciudadanía cada vez más comprometida con la separación de residuos y es un indicador directo de la mejora en los hábitos de reciclaje y del impacto positivo de las campañas de sensibilización. Un avance que responde, en buena medida, a la necesidad de anticiparse a los retos ambientales cotidianos y de implicar activamente a la población en su resolución.

Inversión en infraestructura y mejora continua

La eficacia del sistema no sería posible sin una importante inversión en dotación de medios. La Mancomunidad ha impulsado la renovación y ampliación del parque de contenedores, con un despliegue progresivo en los once municipios de la comarca. Actualmente hay distribuidos cerca de 6.000 contenedores de recogida selectiva en la Costa del Sol. De ellos, 3.404 son amarillos y 2.566 son azules.

Actualmente hay distribuidos cerca de 6.000 contenedores de recogida selectiva en la Costa del Sol. / La Opinión

Este despliegue facilita el acceso al reciclaje y permite optimizar la recogida en función de la demanda real de cada zona, un aspecto crucial en un territorio con alta variabilidad estacional. Todo ello con un enfoque orientado a mejorar el servicio desde la proximidad, situando a las personas en el centro del sistema.

Una logística compleja y altamente especializada

El servicio de recogida selectiva cuenta con una operativa amplia y diversificada que garantiza su eficacia. En el ámbito de los envases ligeros, el sistema se apoya en más de 30 rutas, con predominio de la carga lateral, además de rutas de refuerzo con carga trasera y sistemas de carga superior en municipios concretos.

Para la fracción de papel-cartón, existe una estructura similar, adaptada a las particularidades de este residuo y a su volumen. Esta organización permite asegurar una recogida regular, eficiente y adaptada tanto a entornos urbanos como a áreas más dispersas.

El servicio de recogida selectiva cuenta con una operativa amplia y diversificada. / La Opinión

Servicios específicos para un territorio diverso

Uno de los valores diferenciales del servicio es su capacidad de adaptación mediante prestaciones específicas que mejoran la eficiencia del sistema:

Recogida puerta a puerta de papel-cartón , orientada especialmente a comerciantes y pequeños negocios, facilitando la correcta gestión de grandes volúmenes sin necesidad de desplazamiento.

, orientada especialmente a comerciantes y pequeños negocios, facilitando la correcta gestión de grandes volúmenes sin necesidad de desplazamiento. Servicio especial nocturno , diseñado para reducir el impacto en el tráfico y mejorar la operatividad en zonas con alta actividad durante el día, especialmente en núcleos turísticos.

, diseñado para reducir el impacto en el tráfico y mejorar la operatividad en zonas con alta actividad durante el día, especialmente en núcleos turísticos. Recogida específica de papel-cartón en hoteles, que atiende a grandes generadores mediante rutas específicas, optimizando la gestión de residuos en el sector turístico

Estos servicios complementan la red de contenedores y permiten una recogida más eficiente, ajustada a la realidad económica y social de la Costa del Sol.

Un modelo basado en la colaboración

El éxito de la recogida selectiva en la Costa del Sol Occidental responde a una estrategia conjunta entre la Mancomunidad de Municipios y Urbaser, basada en tres pilares: inversión en infraestructuras, innovación en la gestión y concienciación ciudadana.

El sistema sigue evolucionando para responder a los retos de un territorio en constante crecimiento / La Opinión

El sistema sigue evolucionando para responder a los retos de un territorio en constante crecimiento, donde el turismo, el comercio y la población residente generan una alta demanda de servicios ambientales. En este contexto, la recogida selectiva se consolida no solo como una herramienta de gestión, sino como un compromiso colectivo con el entorno.

En este contexto, la recogida selectiva se consolida como una herramienta clave para avanzar hacia un modelo en el que hacer de la circularidad una realidad, integrando eficiencia operativa, innovación y compromiso ciudadano.

Un compromiso que se refleja en cada gesto cotidiano y en una red de servicios cada vez más avanzada, que sitúa a la Costa del Sol Occidental como referente en eficiencia y sostenibilidad.