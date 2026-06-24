El Sindicato Médico denuncia otra agresión en las urgencias del centro de salud Las Lagunas de Mijas

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado una nueva agresión a profesionales sanitarios en el centro de salud Las Lagunas de Mijas. Según la organización, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 17 de junio, en el servicio de urgencias, cuando una usuaria habría amenazado a una médica y agredido físicamente a un celador.

El episodio se produjo, siempre según el relato sindical, después de que la paciente accediera a una zona de descanso y trabajo reservada al personal sanitario. El SMM subraya que se trata de un área restringida al público que, según denuncia, no dispone de cámaras de seguridad ni de botón de alarma o pánico.

El SMM denuncia la situación de las Urgencias del centro de salud de Las Lagunas. / L.O.

Nueva denuncia por violencia en urgencias de Las Lagunas

La organización asegura que la usuaria entró en esas dependencias con gritos, insultos, amenazas y coacciones dirigidas contra una médica de guardia. La situación generó momentos de tensión en el centro sanitario y la profesional llegó a temer por su integridad física, de acuerdo con la versión facilitada por el sindicato.

Ante los gritos, acudieron al lugar un celador y el vigilante de seguridad. Durante la intervención, el celador recibió varios codazos en el abdomen, según el SMM. La situación requirió finalmente la presencia de la Guardia Civil para controlar el incidente.

El sindicato vincula este caso con otros episodios recientes

El Sindicato Médico de Málaga sostiene que no se trata de un hecho aislado y relaciona esta agresión con otros episodios recientes denunciados en el mismo centro de salud. La organización advierte de que el dispositivo sanitario lleva tiempo soportando una elevada presión asistencial y reclama más medios para garantizar la seguridad de los profesionales.

El SMM recuerda que hace unos días denunció otro incidente en el centro de salud Las Lagunas, donde un usuario habría accedido con varios cuchillos y amenazado de muerte a una enfermera. Esa misma noche, según la organización, otra paciente golpeó a una médica y provocó altercados en el mismo espacio.

Reclaman un plan especial contra las agresiones

Ante esta sucesión de casos, el Sindicato Médico de Málaga exige a la Administración la puesta en marcha urgente de un plan especial contra las agresiones a profesionales sanitarios en el Distrito Sanitario Costa del Sol. La organización considera que estos episodios no pueden normalizarse y reclama medidas específicas de prevención y protección en los centros de atención primaria y urgencias.

El sindicato también pide la creación de un Registro Único Andaluz de Agresiones que incluya no solo las agresiones físicas, sino también amenazas, insultos, vejaciones, coacciones y episodios de violencia verbal. A su juicio, la realidad que viven los profesionales sanitarios es más amplia que la que recogen las estadísticas oficiales.

Más de una veintena de agresiones en Málaga este año

El SMM reclama además sanciones administrativas para los agresores, especialmente en los casos de insultos, vejaciones y violencia verbal que, según denuncia, no reciben actualmente una respuesta efectiva. La organización señala que medidas de este tipo ya existen en seis comunidades autónomas.

Según los datos aportados por el Sindicato Médico de Málaga, en lo que va de año se han producido más de una veintena de agresiones físicas y verbales a médicos en centros de salud y hospitales de la provincia.