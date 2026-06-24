Brosh invierte 38 millones en 24 viviendas de alto standing en Estepona

La inmobiliaria Brosh ha puesto en comercialización dos nuevas promociones residenciales en Estepona con una inversión conjunta de 38 millones de euros. Los proyectos, denominados Orum y Kora, suman 24 viviendas de alto standing en Altaya, el nuevo desarrollo urbanístico del sector Camino de Cortés Sur, que salen al mercado con precios desde 1,7 millones de euros.

La operación refuerza la actividad de la promotora en uno de los ámbitos de expansión residencial de Estepona, dentro del eje inmobiliario formado por Marbella, Benahavís y Estepona. Altaya ocupa una superficie de 127.000 metros cuadrados y ha sido impulsado por la propia compañía, que ya tenía en marcha otros dos proyectos en la zona desde 2025.

Dos nuevas promociones en Altaya

Orum estará formada por 15 viviendas, mientras que Kora reunirá 9 villas independientes. Con estos dos lanzamientos, Brosh eleva a cuatro sus promociones en Altaya, donde también desarrolla Naya Residences, con 88 viviendas, y Nyra Residences, con 81.

"Estos proyectos responden al comportamiento de la demanda en la Costa del Sol, donde el comprador valora la calidad del producto, la privacidad y la vida al aire libre", según explica el director Territorial Sur del Grupo Brosh, Miguel Ángel Cintas Troyano.

Brosh quiere iniciar las obras de Orum el primer trimestre de 2027 y entregar las viviendas el tercer trimestre de 2029. / L.O.

Orum: 15 viviendas con precios medios de 1,9 millones

La promoción Orum estará compuesta por 15 viviendas distribuidas en dos plantas más ático. Las unidades tendrán 3 y 4 dormitorios, dos plazas de garaje y trastero en planta sótano. La superficie útil interior media rondará los 140 metros cuadrados y la edificabilidad total aproximada será de 2.600 metros cuadrados construidos.

El proyecto incluirá zonas comunes privadas, garita de seguridad, acceso controlado, piscina comunitaria, jardines y dos salas multifuncionales bajo rasante conectadas con el garaje. El precio medio de comercialización se sitúa en 1,9 millones de euros.

Obras previstas en 2027 y entrega en 2029

Brosh prevé iniciar las obras de Orum el primer trimestre de 2027. La entrega de las viviendas está programada para el tercer trimestre de 2029, según el calendario facilitado por la compañía.

En el diseño de estas promociones participan estudios de arquitectura como HCP Arquitectos, A-Cero y Maiz y Díaz, dentro de una estrategia orientada al mercado residencial de alto poder adquisitivo.

Brosh quiere iniciar las obras de Kora el tercer trimestre de 2027 y entregar las viviendas el mismo periodo de 2029. / L.O.

Kora: 9 villas con jardín y piscina privada

Kora estará formada por 9 villas independientes dentro de un conjunto cerrado. Cada vivienda contará con jardín y piscina privada, además de 3 dormitorios distribuidos en dos plantas sobre rasante y un sótano habitable.

La promoción plantea dos tipologías, con superficies útiles interiores de entre 155 y 200 metros cuadrados, y la posibilidad de incorporar solárium privado. Las viviendas podrán disponer de acceso independiente o mediante un vial comunitario, en función de la configuración final.

Villas con precio medio de 2,1 millones

Kora tendrá una superficie total aproximada de 1.250 metros cuadrados construidos. El precio medio de las villas será de 2,1 millones de euros.

Las obras de esta promoción están previstas para el tercer trimestre de 2027 y la entrega se plantea para el mismo periodo de 2029. Con este calendario, Brosh concentra en Altaya varios desarrollos residenciales que irán llegando al mercado de forma escalonada durante los próximos años.

Brosh promueve actualmente la promoción Nyra Residences, con 81 viviendas, programadas para otoño de 2029. / L.O.

Naya y Nyra completan la presencia de Brosh en la zona

Además de Orum y Kora, Brosh promueve en Altaya otras dos actuaciones residenciales. Naya Residences contará con 88 viviendas y tiene prevista su entrega para finales de 2028. Nyra Residences, con 81 viviendas, está programada para otoño de 2029.

Estos dos proyectos incluyen viviendas de dos y tres dormitorios, con precios entre 668.000 y 915.000 euros, además de zonas comunes con piscina, gimnasio, sala comunitaria y áreas ajardinadas.

Brosh promueve en Estepona Naya Residences, con 88 viviendas, prevista para finales de 2028. / L.O.

Estepona mantiene el pulso de la obra nueva de alto precio

El desarrollo de Altaya se suma al crecimiento del mercado de obra nueva en Estepona, una de las zonas de la Costa del Sol con mayor presión inmobiliaria en los últimos años. Brosh actúa como principal impulsor del sector Camino de Cortés Sur y ostenta la mayoría de la Junta de Compensación.

Con estas cuatro promociones, la compañía amplía su cartera en la provincia de Málaga y refuerza su entrada en el segmento residencial de mayor precio, en paralelo a otros proyectos de obra nueva dirigidos a distintos perfiles de comprador.