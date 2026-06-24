Hallan el cadáver de un hombre de 34 años en la playa de Los Boliches

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre localizado este miércoles en una playa de Fuengirola, en concreto en la de Los Boliches. El cuerpo fue encontrado en el mar horas después de que unos familiares denunciaran la desaparición de un varón de 34 años que tenía previsto acudir a la playa tras salir de trabajar durante la Noche de San Juan.

Por el momento, los investigadores no han confirmado si el cuerpo hallado corresponde a la persona desaparecida, según han indicado a EFE fuentes de la investigación. La identificación oficial queda pendiente dentro de las diligencias abiertas.

La familia avisó al 112 por la desaparición

El aviso inicial se produjo a las 8.40 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió la llamada de unos familiares que alertaban de que no sabían nada de su hijo. Según la información facilitada por un portavoz del 112 a EFE, el hombre tenía previsto desplazarse a la playa después de su jornada laboral del martes.

Horas más tarde, a las 13.15, la Policía Local comunicó al 112 que se había localizado el cuerpo de un hombre en el mar. Tras el aviso, los servicios actuantes sacaron el cadáver hasta la arena.

Protocolo judicial y investigación abierta

Una vez recuperado el cuerpo, los agentes activaron el protocolo judicial correspondiente. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe relación con la desaparición denunciada durante la mañana.

La investigación continúa abierta y, hasta que se practiquen las diligencias oportunas, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.