El centro comercial Miramar, de Fuengirola, suma nuevas aperturas con Sephora y La Cheesequería

El centro comercial Miramar de Fuengirola ha incorporado dos nuevas firmas a su oferta comercial con la apertura de Sephora y La Cheesequería, ambas situadas en la planta baja del complejo. Las nuevas incorporaciones refuerzan la cartera de tiendas, restauración y ocio de uno de los espacios comerciales de referencia de la Costa del Sol.

Según han explicado desde Miramar, Sephora ha abierto sus puertas con un amplio local dedicado a perfumes, maquillaje, productos para el cuidado corporal, tratamientos de belleza y otros accesorios. La tienda cuenta con un espacio moderno en el que los clientes pueden probar los productos y recibir asesoramiento del personal.

Sephora llega a Miramar Fuengirola

La apertura de Sephora en Miramar Fuengirola supone la llegada al centro de una de las cadenas de distribución de belleza más reconocidas de Europa. La firma, con cerca de 30 años de recorrido, cuenta con más de 2.000 tiendas repartidas por unos 35 países.

La otra novedad es La Cheesequería, una empresa malagueña especializada en tartas de queso que ha abierto también en la planta baja. Su llegada responde al auge de las pastelerías centradas en las 'cheesecakes', un producto que ha ganado presencia en los últimos años dentro de la oferta dulce y de restauración.

La Cheesequería crece con una nueva tienda en Fuengirola

La carta de La Cheesequería incluye desde la receta tradicional de tarta de queso hasta opciones como queso curado de cabra payoya, pistacho, lemon pie, mango maracuyá o caramelo salado. También ofrece versiones más actuales inspiradas en Nocilla, Kit Kat o Phoskitos, además de distintas variedades de 'cookies'.

Para celebrar su inauguración en Miramar, la firma repartió 500 porciones de tarta entre sus primeros clientes. La empresa, fundada en Málaga en 2022, alcanza así las nueve tiendas, ocho de ellas situadas en la provincia malagueña.

Un año de expansión para el centro comercial Miramar

Estas aperturas se suman a otras novedades que el centro comercial ha impulsado en lo que va de año. Entre ellas figura la llegada de Casa del Libro, con un catálogo de más de 12.000 títulos, así como la reapertura de Primark, que modernizó y amplió sus espacios durante el pasado mes de abril.

Miramar también ha estrenado recientemente una bolera Sould Park, con cuatro pistas de bolos y más de 50 máquinas arcade en un espacio de más de mil metros cuadrados. A ello se añade la renovación de Primor, que ha cambiado de ubicación y se encuentra ahora en la planta baja, junto a Guess, con una superficie mayor.

Miramar refuerza su oferta de ocio, compras y restauración

El director de Miramar, Ignacio Domínguez, ha señalado: "Nuestro objetivo prioritario siempre es escuchar a nuestro público, que demanda las últimas tendencias en cada sector y busca experiencias más allá de las compras". Además, ha añadido: "Con esta cartera renovada, afianzamos cada vez más nuestra posición como espacio atractivo para marcas de gran calado".

Con estas incorporaciones, el centro comercial Miramar continúa ampliando su oferta en Fuengirola y refuerza su papel como punto de referencia para compras, ocio y restauración en la provincia de Málaga.