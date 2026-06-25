Torremolinos reclama al Gobierno mejoras urgentes en Cercanías y un calendario para el tren litoral

No puede ser todo para Cataluña y las migajas para el resto de España. El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado en pleno una moción por la que reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible soluciones a los problemas de movilidad ferroviaria en la provincia de Málaga. La iniciativa, presentada por el PP, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE e IU-Podemos han votado en contra.

El texto insta al Ministerio a convocar una reunión para abordar juntos las necesidades más urgentes de la red ferroviaria malagueña, así como las inversiones prioritarias para modernizar y ampliar las infraestructuras. La moción pide también fijar un calendario concreto de actuaciones, financiación y ejecución del tren litoral.

La línea del Cercanías que une actualmente Málaga con Fuengirola. / La Opinión

Torremolinos pide inversiones para el Cercanías y el tren litoral

El Consistorio reclama una mejora inmediata de las líneas de Cercanías C-1 y C-2, que conectan Málaga capital con varios municipios de la Costa del Sol (Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas) y la comarca del Guadalhorce. Y solicita más frecuencias, mayor capacidad, mejor mantenimiento del servicio y actuaciones que eviten retrasos, incidencias y la saturación del servicio.

El Ayuntamiento insiste en que la línea C-1 de Cercanías, que une Málaga capital con Fuengirola y el aeropuerto, es uno de los tramos ferroviarios con mayor demanda y rentabilidad del país. Y usuarios, ayuntamientos y agentes sociales vienen denunciando desde hace años la saturación, retrasos, averías, cancelaciones y falta de inversiones estructurales y de mantenimiento del servicio.

Adif interrumpirá seis meses el servicio de Cercanías en la Costa del Sol en 2027 para acometer obras de mejoras. / Renfe

Preocupación por el corte de la C-1 entre Málaga y Torremolinos

La moción también critica que Adif haya decidido cortar totalmente el servicio de la línea C-1 entre Málaga y Torremolinos, durante casi seis meses en 2027, para acometer obras de mejora, sin una comunicación institucional previa a los ayuntamientos afectados.

El acuerdo advierte de que no existe información detallada sobre el calendario exacto, las estaciones afectadas o un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad durante el periodo de obras. Un corte que afectará a miles de vecinos, trabajadores y visitantes.

Reparto de inversiones ferroviarias en Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos solicita al Gobierno de España que reparta de manera equilibrada las inversiones en infraestructuras, especialmente en materia ferroviaria. La moción defiende que la planificación debe atender a criterios como población, crecimiento demográfico y problemas de movilidad pendientes de resolver.

El documento recuerda que tan solo un día después de las elecciones andaluzas, en las que el PSOE tuvo el peor resultado de su historia con María Jesús Montero a la cabeza, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una inversión de 5.200 millones en Cataluña para el denominado tren orbital de su área metropolitana, con 120 kilómetros y 40 estaciones, mientras Málaga sigue esperando unas infraestructuras ferroviarias proporcionales a su peso poblacional, turístico y económico.