La Policía Nacional desmantela en la Costa del Sol una fábrica de carnés de conducir falsos de Reino Unido

La Policía Nacional ha desmontado en los municipios malagueños de Marbella y Mijas una fábrica clandestina de carnés de conducir falsos del Reino Unido que luego distribuían a este país y otros puntos de Europa. La operación ha culminado con la detención en la Costa del Sol de los dos presuntos responsables de la trama, un británico y un ucraniano, y la intervención de 592 permisos falsificados, más de 56.000 euros en efectivo y un laboratorio clandestino capaz de producir hasta 100 documentos al día. Cada carné se vendía en el mercado negro por unos 300 euros, por lo que sólo con las falsificaciones intervenidas habrían facturado más de 177.000 euros.

Aviso de Reino Unido

La investigación arrancó cuando las autoridades británicas detectaron cuatro envíos postales procedentes de España que contenían un total de 287 permisos de conducir británicos falsificados, hallazgo que evidenciaba la existencia de un flujo continuado de este tipo de paquetes. Tras recibir la información correspondiente, la Policía Nacional asumió el caso y llegó hasta un entramado asentado en la Costa del Sol y los agentes lograron interceptar un paquete postal relacionado con los investigados. Los agentes comprobaron que había 101 permisos de conducir falsificados.

Las pesquisas fueron revelando que la organización utilizaba empresas legales de mensajería y paquetería para enviar la documentación falsificada en sobres individuales destinados a los compradores finales y a los intermediarios encargados de su posterior distribución. "Muchos de esos sobres contenían documentación con filiaciones distintas a las del destinatario, lo que evidenciaba la utilización de redes interpuestas para dificultar el rastreo policial", ha informado la Dirección General de la Policía antes de añadir que el principal destino de los carnés era Reino Unido, pero también se han detectado envíos a Italia, Alemania, Francia o Arabia Saudí.

Trescientos euros por carné

Los agentes también han acreditado los investigados cobraban alrededor de 300 euros por cada permiso falsificado, cifra que supone grandes beneficios económicos gracias al elevado volumen de producción y distribución detectada. Los clientes eran principalmente residentes en Reino Unido, donde el permiso de conducir actúa habitualmente como documento identificativo para numerosos trámites administrativos y financieros. Esto, destaca la Policía Nacional, "incrementa notablemente el valor criminal" de este tipo de falsificaciones y facilita su utilización para actividades ilícitas como la apertura fraudulenta de cuentas bancarias o la adquisición de bienes.

Parte del material intervenido. / L.O.

Un laboratorio muy sofisticado

La fase final de la operación culminó con los dos sospechosos y tres entradas y registros en inmuebles vinculados a la trama. Los agentes encontraron 56.000 euros en efectivo, cerca de 41.000 dólares en criptomonedas, permisos de conducir británicos falsificados que elevaban a 592 los intervenidos y abundante material informático y documental de interés para la investigación. También localizaron el laboratorio clandestino, equipado con maquinaria industrial de alta precisión destinada a la fabricación de documentos falsos. Había impresoras láser y de inyección de tinta de elevado valor económico, troqueladoras de termosellado, escáneres de precisión, plastificadoras, laminadoras y distintos elementos utilizados habitualmente en falsificaciones documentales, como tintas OVI y kinegramas de seguridad. La infraestructura intervenida permitía producir hasta un centenar de documentos falsificados al día, según la Policía Nacional.

PUNTO ATENAS

Noticias relacionadas

Dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional se encuentra el PUNTO ATENAS, que actúa como “call center” para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad. En caso positivo, los agentes del PUNTO ATENAS realizarán en un Informe Técnico con firma digital, que se adjuntará a lo actuado. De este modo se da una respuesta eficaz y rápida a posibles dudas que se tengan sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular.