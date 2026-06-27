Acosol monitorizará los acuíferos de la Costa del Sol ante futuras sequías

La Costa del Sol Occidental quiere anticiparse a los próximos episodios de sequía con un mayor conocimiento de los acuíferos que sostienen parte de su abastecimiento. El Proyecto Agua 360, impulsado por Acosol y financiado por el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, contempla estudios hidrogeológicos para analizar, proteger y monitorizar las aguas subterráneas vinculadas al suministro.

La iniciativa se centrará en captaciones prioritarias de Mijas, Ojén, Istán y Casares, cuyos recursos aportan agua a los sistemas mancomunados de Acosol y al abastecimiento municipal.

Los acuíferos, reserva clave

El objetivo principal es diagnosticar el estado actual de los acuíferos de Istán, Ojén y Mijas en un contexto marcado por la escasez de precipitaciones y por escenarios de estrés hídrico cada vez más recurrentes. Los estudios servirán para conocer mejor su capacidad de almacenamiento, grado de explotación, calidad del agua y aprovechamiento en sequía.

A partir de ese diagnóstico, Acosol podrá plantear medidas para aumentar la garantía del abastecimiento urbano y optimizar el uso de los recursos hídricos subterráneos. La información será clave para decidir qué captaciones pueden reforzarse, cuándo activar medidas y qué alternativas existen para mejorar la seguridad del suministro.

Red de control

Una de las principales actuaciones será el diseño de una red específica de control y monitorización para cada sector acuífero. Este sistema permitirá hacer un seguimiento del estado hidrodinámico de las reservas subterráneas y detectar variaciones que puedan comprometer su disponibilidad.

Los trabajos analizarán los puntos de agua existentes, como sondeos y manantiales, y estudiarán la posibilidad de construir nuevos sondeos de investigación si fuera necesario. También se tendrán en cuenta el funcionamiento de cada acuífero, sus recursos disponibles y su capacidad de almacenamiento.

Captaciones prioritarias

El Proyecto Agua 360 de Acosol incluye además el establecimiento de perímetros de protección de las captaciones prioritarias. Esta medida busca preservar la calidad de los recursos destinados al consumo humano y reforzar la seguridad de los puntos de abastecimiento en los términos municipales de Mijas, Ojén, Istán y Casares.

La monitorización se complementa con la actualización de Planes Especiales de Sequía y Planes de Emergencia ante Situaciones de Escasez, que fijarán los umbrales de actuación, los indicadores de seguimiento y los protocolos de respuesta temprana para pasar de una gestión reactiva a una planificación preventiva.

Calidad del agua

El proyecto incorpora protocolos de vigilancia, planes sanitarios y sistemas de control de la calidad del agua de consumo humano. También contempla el análisis de fugas estructurales en la red de distribución, clave para evitar pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema.

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La consejera delegada de la empresa pública Acosol, Matilde Mancha, ha destacado que estos trabajos permitirán «anticipar escenarios de estrés hídrico cada vez más frecuentes» por el cambio climático. Según ha subrayado, el proyecto mejora la respuesta del abastecimiento y saneamiento y facilita medidas preventivas para garantizar la continuidad del servicio.