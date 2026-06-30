Cudeca abre en Benalmádena una Unidad de Día Pediátrica para niños con enfermedades complejas

Fundación Cudeca da un nuevo paso en la atención a los menores con enfermedades complejas en Málaga. La entidad fundada por la inolvidable Joan Hunt ha inaugurado oficialmente su nueva Unidad de Día Pediátrica en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, un espacio concebido para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con patologías crónicas complejas y avanzadas, así como para acompañar a sus familias en un proceso que exige atención continuada, especializada y cercana.

La Diputación de Málaga ha destinado 180.000 euros a la financiación de las obras de esta nueva unidad, integrada en el programa de Cuidados Paliativos Pediátricos de Fundación Cudeca. El nuevo recurso busca complementar la atención integral que ya reciben los menores y sus familias, incorporando terapias, actividades y espacios adaptados a sus necesidades físicas, emocionales y sociales.

Presentación de la nueva Unidad de Día Pediátrica de Cudeca. / L.O.

Un nuevo espacio para menores con enfermedades complejas en Málaga

La inauguración contó con la participación de la diputada provincial Salomé Hidalgo; el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara; y María Luisa Martín, gerente, directora médico y cofundadora de Cudeca, además de representantes vinculados al proyecto.

La Unidad de Día Pediátrica de Cudeca nace como respuesta a una realidad cada vez más presente: la de niños y adolescentes que conviven con enfermedades crónicas complejas y que necesitan un acompañamiento especializado más allá de la atención estrictamente clínica. El objetivo es ofrecerles un entorno seguro, adaptado y estimulante en el que puedan recibir terapias, favorecer su desarrollo y compartir espacios de bienestar.

La Unidad de Día Pediátrica de Cudeca se coordina con el Hospital Materno Infantil de Málaga. / L.O.

Terapias, juego y apoyo para las familias

El nuevo espacio incorpora diferentes terapias y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los menores. Entre ellas figuran programas de musicoterapia, terapia ocupacional, terapia asistida con perros, sesiones de hidromasaje y otras intervenciones enfocadas al bienestar físico, emocional y social.

La unidad también permitirá crear oportunidades de juego, socialización y respiro familiar, tres aspectos fundamentales dentro de la atención integral a menores con enfermedades complejas. Para muchas familias, este tipo de recursos supone un apoyo decisivo en el día a día, al ofrecer un acompañamiento profesional y un entorno pensado para las necesidades específicas de sus hijos.

Cudeca atendió a 25 menores en 2025

Los datos asistenciales reflejan la importancia creciente de este ámbito de atención. Durante 2025, el programa de Cuidados Paliativos Pediátricos de Fundación Cudeca atendió a 25 pacientes y realizó 2.706 intervenciones especializadas.

La duración media del seguimiento fue de 272 días por paciente, una cifra que muestra la necesidad de una atención prolongada y altamente especializada. Además, el 83% de los menores atendidos presentaban enfermedades crónicas complejas no oncológicas, lo que evidencia la amplitud de situaciones que aborda este programa.

Una atención que va más allá de lo clínico

La nueva Unidad de Día Pediátrica representa un paso más en el modelo de Cudeca, basado en una atención que no se limita a las necesidades médicas de los menores, sino que también incluye su bienestar emocional, social y familiar.

Este enfoque resulta especialmente importante en los cuidados paliativos pediátricos, donde el acompañamiento debe adaptarse a cada niño, a cada adolescente y a su entorno. La atención continuada, la escucha a las familias y la coordinación entre profesionales son claves para ofrecer una respuesta adecuada en situaciones de gran complejidad.

La colaboración con el Hospital Materno Infantil de Málaga

Uno de los pilares del proyecto es la coordinación asistencial con el Hospital Materno Infantil de Málaga. La colaboración entre ambos equipos ha sido clave para el desarrollo y puesta en marcha de la nueva unidad.

Este trabajo conjunto permite reforzar un modelo de cuidados paliativos pediátricos basado en la atención especializada, la continuidad asistencial y el acompañamiento integral. La conexión entre el ámbito hospitalario y el apoyo que ofrece Cudeca facilita una respuesta más cercana a las necesidades de cada menor y su familia.

Un proyecto impulsado por instituciones, entidades y empresas

La creación de la Unidad de Día Pediátrica ha sido posible gracias al apoyo de instituciones, entidades, empresas y personas colaboradoras. Fundación Cudeca ha destacado especialmente la aportación de la Diputación de Málaga, que ha permitido ejecutar las obras de adecuación de este nuevo espacio asistencial.

La fundación también ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Benalmádena al proyecto Play-Pal y de Fundación Unicaja al proyecto Moving-Pal, iniciativas que contribuyen a ampliar la atención terapéutica y el bienestar de los menores.

A estas colaboraciones se suman Fundación Idiliq, Rotary Club Marbella Cosmopolitan, Rotary Club Marbella Guadalmina, Club de Leones de Mijas, Zoco Home y Fuerte Group, junto a las empresas participantes en la campaña One in a 1 million, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer realidad este recurso.

El reto de sostener la atención pediátrica a largo plazo

Pese al avance que supone la apertura de esta unidad, Cudeca recuerda que la necesidad de atención paliativa pediátrica sigue creciendo. Cada año aumenta el número de niños, niñas y adolescentes con enfermedades complejas que requieren un acompañamiento especializado, prolongado y multidisciplinar.

La inauguración de este espacio es, por tanto, un punto de partida. El reto ahora es garantizar su sostenibilidad a largo plazo para que pueda seguir ofreciendo una atención de calidad a los menores y familias que más lo necesitan.

Cudeca pide apoyo ciudadano para mantener este recurso

Fundación Cudeca ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que continúe apoyando este recurso mediante donaciones, colaboraciones, nuevas personas socias y voluntariado. La entidad subraya que el acompañamiento y la cercanía del voluntariado son una pieza esencial en el bienestar de los menores atendidos y de sus familias.

La nueva Unidad de Día Pediátrica de Arroyo de la Miel refuerza así el compromiso de Cudeca con un modelo de atención integral que pone a la persona y a su entorno en el centro de los cuidados. Un recurso especializado para niños y adolescentes con enfermedades complejas que nace con vocación de permanencia y con una clara dimensión humana.