El diseminado de Mijas que estrena una red de agua potable para 272 parcelas

La empresa pública de aguas Acosol ha entregado la nueva red de abastecimiento de agua potable a los vecinos de la Majadilla del Muerto, en Mijas, una actuación que permitirá mejorar el suministro a 272 parcelas de este diseminado y reforzar la seguridad, eficiencia y calidad del servicio.

La obra, ejecutada por la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha sido entregada a la asociación de vecinos de la Majadilla del Muerto, que asumirá la administración de la infraestructura, mientras que Acosol se encargará del abastecimiento en baja.

Acosol ha entregado a los vecinos de la Majadilla del Muerto, en Mijas, las obras de la conexión con la red de abastecimiento de agua potable. / L.O.

Una obra clave para mejorar el agua potable la en Majadilla del Muerto

La actuación supone un avance importante para los residentes de esta zona de Mijas, al dotar a las viviendas de una red más fiable y estable frente a los sistemas de suministro alternativos que venían utilizando hasta ahora, ya que no todas las parcelas contaban con un pozo del que abastecerse.

Según los datos aportados, de las 272 acometidas previstas, Acosol ha ejecutado 237, con una financiación anticipada de 1.600.770,96 euros que será sufragada por los propios residentes a razón de una cuota de 75 euros al mes durante los próximos seis años, según el acuerdo alcanzado en su día.

La puesta en servicio de esta red permitirá reducir las incidencias, mejorar la presión y garantizar una mayor continuidad del suministro. Además, la conexión a la red general favorece un uso más eficiente de los recursos hídricos y una gestión más sostenible del agua.

Las obras para llevar agua a la Majadilla del Muerto, en Mijas, han supuesto el despliegue de una red de tuberías y la construcción de un depósito regulador. / L. O.

Un depósito de 350 metros cúbicos para abastecer a las viviendas

La infraestructura construida está formada por un sistema general de abastecimiento con captación a la red de Acosol, impulsión y un depósito regulador de 350 metros cúbicos.

Este depósito, que será mantenido por los vecinos, se encuentra instalado en la calle Tramo de Unión, al norte del diseminado. Desde este punto se abastecerá a las viviendas, principalmente por gravedad.

La consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha destacado que se trata de una infraestructura hídrica de nueva creación que permite mejorar la red de abastecimiento, incrementar la seguridad de las instalaciones y facilitar las labores de mantenimiento.

Además, ha señalado que esta actuación permitirá gestionar mejor los recursos ante posibles incidencias y contribuirá a evitar el agotamiento de los acuíferos subterráneos.

Mijas destaca la colaboración entre vecinos, Ayuntamiento y Acosol

En el acto de firma del acta de entrega de las obras han participaron la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha; el concejal de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Mijas y delegado de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Daniel Gómez; y representantes de la asociación de vecinos de Majadilla del Muerto.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha destacado la importancia de la cooperación institucional y ciudadana. La regidora ha añadido que el proyecto ha incorporado varias mejoras durante su tramitación, lo que ha permitido ampliar el número de vecinos beneficiados respecto a la previsión inicial.

Por su parte, Matilde Mancha ha valorado estas iniciativas como fruto de la colaboración entre la ciudadanía y las entidades responsables de la gestión del agua, con el objetivo de avanzar en la modernización de las infraestructuras hidráulicas de Mijas y en servicios públicos de mayor calidad.