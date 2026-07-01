El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros

El Puerto Deportivo de Benalmádena ha dado un nuevo paso para retirar definitivamente los restos del Willow, el barco que permanece hundido en aguas de la marina benalmadense desde 2019. El Consejo de Administración ha aprobado el pliego de condiciones para contratar las obras de desguace del casco.

La operación tendrá un coste previsto de 313.000 euros antes de impuestos y se plantea como una actuación de alta complejidad técnica por las dimensiones del casco, su elevado peso y su ubicación bajo el agua.

Imagen del Willow, hundido en 2019 en Puerto Marina Benalmádena. / L.O.

Una actuación compleja para retirar el Willow del Puerto de Benalmádena

Los informes técnicos apuntan a que será necesario utilizar hilo de diamante para cortar y retirar los restos del casco de la embarcación. Este sistema permitirá dividir las piezas sumergidas antes de proceder a su extracción.

La intervención contempla también el uso de un servicio de grúa para elevar los fragmentos del casco, una vez cortados bajo el agua, hasta el muelle anexo. Allí se procederá a su posterior corte en piezas más pequeñas para facilitar su retirada y traslado a una planta de residuos.

Los restos del Willow en la actualidad. / L.O.

Buceadores y maquinaria submarina para completar el desguace

El presupuesto previsto incluye además una partida destinada a un servicio de buceadores especializados, que se encargarán de evaluar, observar y montar la maquinaria submarina necesaria para la actuación.

Estos trabajos permitirán recoger las piezas que deberán ser extraídas del mar una vez cortadas. La complejidad del proceso ha obligado al Puerto Deportivo de Benalmádena a impulsar una nueva licitación para afrontar la fase final de la retirada.

El concejal del Puerto, José Luis Bergillos, ha explicado que "la operación de desguace de la embarcación Willow está resultando más compleja de lo inicialmente previsto por las dimensiones del casco y su ubicación".

El Puerto recuperará 19 atraques tras la retirada del casco

Bergillos ha señalado que esta nueva fase permitirá culminar una actuación que comenzó en 2025 para eliminar los restos de una embarcación que llevaba desde 2019 semihundida en aguas del puerto, "con el correspondiente riesgo de contaminación".

El edil ha recordado que son muchos los usuarios del Puerto de Benalmádena, así como vecinos y visitantes, los que llevan años esperando que se resuelva esta situación, tras un largo recorrido judicial y diversos conflictos entre el anterior Gobierno local y la propietaria del artefacto.

Una vez finalicen los trabajos de retirada de la embarcación, el Puerto Deportivo de Benalmádena recuperará 19 atraques, lo que permitirá poner fin a una situación enquistada durante años en la marina.

El final de seis años de conflicto por el Willow en Benalmádena

Con el desguace completo se pone punto y final a casi seis años de litigio entre la anterior Corporación municipal, liderada por el socialista Víctor Navas, y la propietaria del barco, después de que la embarcación se hundiera en 2019 como consecuencia de un fuerte temporal de levante.

El USS Willow es un barco de la marina estadounidense construido para navegar por el Misisipi que recaló en Puerto Marina, donde durante años fue una auténtica atracción turística y de ocio al funcionar como discoteca, restaurante y barco de recreo.

De icono de Puerto Marina a barco abandonado y semihundido

Sin embargo, en un momento dado, la propietaria cesó su actividad comercial y el barco quedó cerrado y abandonado hasta que terminó hundiéndose parcialmente tras el temporal.

En la actualidad, los restos del Willow se encuentran apoyados en el fondo marino, en su atraque del Puerto de Benalmádena, con parte del casco hundido.

Una indemnización millonaria que acabó reducida a 4.000 euros

Tras el hundimiento, la propietaria del Willow reclamó ante los tribunales una indemnización de 13 millones de euros, en base a un supuesto contrato que se habría perdido como consecuencia del hundimiento de la nave.

Esa indemnización se redujo primero a 300.000 euros y posteriormente la Audiencia Provincial la dejó en 10.000 euros, que finalmente quedaron en 4.000 euros por un error de cálculo, según explicó en su momento el anterior equipo de gobierno.

Ahora, año y medio después de comenzar las operaciones de desguace, el Ayuntamiento de Benalmádena espera eliminar los últimos restos de esta icónica embarcación.