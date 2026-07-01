Taylor Wimpey invertirá 89,4 millones en 168 nuevas viviendas en Estepona Hills

La promotora Taylor Wimpey España ha cerrado la compra de la parcela R2 del conjunto Mirador de Estepona Hills, en la zona alta de Estepona. La operación contempla una inversión global de 89,4 millones de euros y permitirá completar el desarrollo urbanístico previsto en este enclave residencial situado en la falda de Sierra Bermeja.

El proyecto incluye la construcción de 168 apartamentos, distribuidos en dos promociones de 84 viviendas cada una. Según la compañía, el residencial se desarrollará bajo el concepto de pueblo mediterráneo, con viviendas de diseño abierto, terrazas, plazas de garaje y trasteros.

Imagen de Sun Valley, otra promoción que lanza Taylor Wimpey España en La Cala Resort. / Taylor Wimpey España

Nuevas piscinas, jardines y servicios comunitarios

La actuación incorporará dos piscinas tipo playa, zonas ajardinadas, un pool bar y una sala con espacios comerciales y usos comunitarios. Estas instalaciones se sumarán a los servicios que ya existen en el complejo, como piscinas, restaurante, gimnasio y club de pádel.

De acuerdo con el calendario previsto, las obras comenzarán durante el primer trimestre de 2027 y se ejecutarán de forma progresiva en cuatro fases.

Culminación del plan residencial en Estepona Hills

El objetivo de Taylor Wimpey es culminar el desarrollo del complejo residencial con criterios de calidad arquitectónica, integración paisajística y sostenibilidad.

Con esta actuación, la compañía consolida su posición en Estepona y aporta valor al conjunto residencial, según explica el director regional de Taylor Wimpey España en la Costa del Sol, Ignacio Oslé. También ha subrayado que el proyecto busca garantizar una culminación urbanística armónica y adaptada al entorno.

Viviendas con criterios de eficiencia y bajo impacto ambiental

El nuevo residencial se proyectará bajo criterios de edificación de bajo impacto ambiental. La compañía prevé incorporar materiales con menor huella de carbono, sistemas de optimización energética, medidas de ahorro hídrico y una arquitectura abierta que facilite la integración con el paisaje y la vegetación autóctona.

La operación se produce en un contexto de fuerte actividad del mercado inmobiliario en la Costa del Sol, especialmente en municipios como Estepona, donde el residencial de obra nueva continúa atrayendo inversión nacional e internacional.