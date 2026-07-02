Infraestructuras
Benalmádena adjudica por 2,6 millones la reforma integral del Centro Náutico del Puerto Deportivo
La actuación tiene un plazo de 13 meses y está previsto que las obras comiencen en septiembre
El Puerto Deportivo de Benalmádena ha adjudicado las obras para la reforma integral del Centro Náutico a la empresa Sardalla Española, S.A., por un importe de 2.618.159,13 euros más IVA. La actuación contará con un plazo de ejecución de 13 meses y la previsión municipal es que los trabajos comiencen durante el próximo mes de septiembre.
El proyecto supone una de las principales inversiones incluidas en el plan de modernización de las instalaciones portuarias y permitirá renovar por completo uno de los edificios más representativos de la marina benalmadense. El objetivo es adaptar el inmueble a las necesidades actuales de usuarios, clubes náuticos, empresas, visitantes y actividades vinculadas al recinto.
Qué obras se harán en el Centro Náutico de Benalmádena
La intervención contempla la reforma integral del edificio, con la reorganización y modernización de sus espacios interiores, la mejora de la accesibilidad, la renovación de la envolvente y la actualización de las instalaciones. También se crearán nuevos espacios de uso público y zonas de estancia para reforzar la actividad social, deportiva y económica del Puerto Deportivo.
Entre las actuaciones previstas figura la ejecución de una nueva pasarela de acceso desde la calle hasta la terraza superior, la remodelación del salón de actos para convertirlo en un espacio polivalente y la mejora de la zona de restauración. El proyecto incluye, además, diferentes trabajos destinados a optimizar la funcionalidad del edificio.
Una inversión para modernizar el Puerto Deportivo
El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado que esta adjudicación supone "un paso decisivo" para transformar uno de los espacios más importantes del Puerto Deportivo.
Según el regidor, se trata de una "inversión estratégica" para modernizar las instalaciones y ofrecer servicios de mayor calidad tanto a los usuarios habituales como a quienes visitan la marina benalmadense.
Por su parte, el concejal delegado del Puerto Deportivo, José Luis Bergillos, ha señalado que la previsión es que las obras arranquen en septiembre y se desarrollen durante trece meses.
El edificio no se reformaba de forma integral desde 2002
El edil ha recordado que el edificio, construido en 2002, no había experimentado hasta ahora una intervención de esta envergadura.
Con esta adjudicación, la marina benalmadense avanza en su programa de inversiones tras la renovación de la prórroga de la concesión, con el objetivo de reforzar su capacidad operativa, mejorar la experiencia de los usuarios y seguir impulsando la actividad económica y turística vinculada al recinto portuario.
Actuación en el dique de los barcos turísticos
Esta actuación se suma a otras intervenciones acometidas en el Puerto Deportivo de Benalmádena. A principios de 2026, el Consejo de Administración aprobó la licitación por vía de urgencia de las obras de adecuación y reparación del muelle en el que operan las embarcaciones dedicadas a los viajes turísticos.
Según detalló Bergillos, el dique presentaba síntomas de erosión y el pasado 19 de enero se produjo el desprendimiento de un tramo de la viga cantil, sin que se registraran daños personales ni materiales. Este incidente motivó la tramitación urgente de los trabajos, con un presupuesto base de licitación de 341.618 euros, para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio.
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