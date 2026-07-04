Mijas despliega un refuerzo especial de limpieza que incrementa un 20% los efectivos durante el verano

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha activado el dispositivo especial de verano, que permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre con el objetivo de adaptar el servicio al aumento de población que registra el municipio durante la temporada alta. Así, se incrementa un 20% los efectivos durante esta época.

El plan contempla un refuerzo de personal en los turnos de mañana, tarde y noche, además de la puesta en marcha de nuevas rutas de limpieza viaria y recogida de residuos, han informado este sábado desde el Consistorio a través de un comunicado.

"Durante el verano Mijas recibe a miles de visitantes y eso exige adaptar el servicio a una realidad muy distinta a la del resto del año. Hemos planificado un dispositivo específico para que el incremento de población no repercuta en la limpieza de nuestras calles y espacios públicos", ha explicado el concejal de Limpieza, Eloy Belmonte.

El dispositivo incrementa en un 20% los efectivos del servicio y distribuye ese refuerzo a lo largo de toda la jornada, reforzando los turnos de mañana, tarde y noche. Además, incorpora nuevas rutas de limpieza viaria, baldeo manual, hidrolimpieza, recogida de residuos, retirada de excedentes y actuaciones sobre vertidos incontrolados para ofrecer cobertura a todo el término municipal, incluyendo Mijas Pueblo, Las Lagunas, La Cala, urbanizaciones y zonas diseminadas.

Belmonte ha destacado que "no se trata únicamente de incrementar el número de operarios, sino de organizar los recursos allí donde más se necesitan y en el momento en que resultan más eficaces". En este sentido, ha señalado que el operativo se ha diseñado para adaptar el servicio al incremento de actividad propio de la temporada estival, reforzando tanto la limpieza viaria como la recogida de residuos en todo el municipio.

El edil ha concluido asegurando que "este dispositivo supone un importante esfuerzo de planificación y coordinación para mantener Mijas en las mejores condiciones durante todo el verano". "Incrementamos un 20% los efectivos y reorganizamos los recursos para llegar con mayor eficacia a todo el término municipal", ha asegurado el edil.

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"Queremos que tanto los vecinos como quienes nos visitan disfruten de un municipio limpio, cuidado y a la altura de lo que merece un destino turístico de primer nivel", ha finalizado.