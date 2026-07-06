Acosol recibirá 175 millones de euros para impulsar la gestión sostenible del agua en la Costa del Sol

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará con 175 millones de euros el programa de inversiones de la empresa Aguas de la Costa del Sol (Acosol) para modernizar las infraestructuras hídricas de esta zona y contribuir a la gestión eficiente de este recurso natural.

El BEI y Acosol, que es la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental que gestiona el ciclo integral del agua incluido abastecimiento y saneamiento, han firmado este lunes un primer tramo de 75 millones de euros correspondientes a este préstamo.

Estas inversiones pretenden beneficiar a apróximadamente un millón de personas de las poblaciones de Benahavis, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos y a más de 1,4 millones en épocas estivales, cuando la población se incrementa considerablemente.

¿Qué actuaciones incluye?

Entre otras actuaciones se prevén actividades de eficiencia energética, incluida la generación de energía renovable para autoconsumo en la desaladora de Marbella.

También se acometerá la rehabilitación y mejora de los sistemas de producción, transporte, almacenamiento y electromecánicos de agua, incluyendo la sustitución de más de 20 kilómetros de colectores de la red de saneamiento integral que sufren pérdidas e infiltraciones de agua marina.

Se incluye asimismo la mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación de la red de saneamiento integral para cumplir los requisitos medioambientales y contribuir a la reutilización de las aguas residuales con la instalación de redes de agua regenerada.

Además, también se llevará a cabo la renovación de más de 30 kilómetros de tuberías de agua potable o la construcción de un nuevo depósito de cabecera en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Río Verde, entre otras mejoras.

Paliar el estrés hídrico

El proyecto tiene como objetivo paliar el importante estrés hídrico que afecta a la Costa del Sol, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad medioambiental y a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Al reducir las pérdidas de agua, mejorar la reutilización y la gestión del agua ofrecerá respuestas a los riesgos recurrentes de sequía y reforzará la resiliencia de la región ante los efectos del cambio climático.

El proyecto contribuye así a poder satisfacer las necesidades de agua de las futuras generaciones en un entorno climático más incierto y variable.

Programa de Resiliencia Hídrica

La operación con Acosol forma parte del Programa de Resiliencia Hídrica del Grupo BEI, una iniciativa que prevé 15.000 millones de euros de inversión entre 2025 y 2027 para reforzar la seguridad hídrica, modernizar infraestructuras y promover una gestión más sostenible del agua en Europa y en el resto del mundo.

El programa constituye la principal contribución financiera del BEI a la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y contribuirá a movilizar hasta 40.000 millones de euros en inversiones.

En España, la financiación que el BEI destinó a proyectos que contribuyen a una gestión eficiente del agua en 2025 alcanzó la cifra récord de 570 millones de euros, manteniendo el impulso dado a esta línea de acción por el BEI en el ejercicio anterior.