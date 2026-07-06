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Un camión incendiado provoca el corte la de AP-7 por Estepona

El fuego se produjo tras salir ardiendo uno de los coches eléctricos que transportaba el camión, obligando a cerrar los carriles de ambos sentidos. El izquierdo ya ha sido abierto

El incendio de un camión que transporta coches obliga a cortar parte de AP-7 en Estepona sentido Algeciras.

El incendio de un camión que transporta coches obliga a cortar parte de AP-7 en Estepona sentido Algeciras. / DGT/112

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La Opinión

MÁLAGA

El incendio de un camiónque transportaba coches ha provocado el corte de la AP-7 a su paso por Estepona en sentido Algeciras.

Los hechos fueron avisados sobre las 13.00 horas cuando, según informa el Centro de Emergencias 112, uno de los coches eléctricos que transportaba el camión comenzó a arder.

Tras esto, se procedió a cortar los carriles en ambo sentido, a la altura del kilómetro 1068. El carril izquierdo ya ha sido abierto, pero se mantiene cerrado el carril derecho, lo que ha provocado unos 3,5 kilómetros de retenciones.

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Debido al corte, han instado a tener la máxima precaución al volante y a seguir todas las indicaciones de los operativos y de los paneles informativos.

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