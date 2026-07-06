Accidente
Muere una mujer atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas
El siniestro ha ocurrido a las 5.20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, confirmando los sanitarios la muerte en el lugar
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Málaga
Una mujer ha fallecido esta madrugada tras sufrir un atropello por un camión en la A-7 a su paso por la localidad malagueña de Mijas.
El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha informado de que el siniestro ha tenido lugar este lunes a las a las 5.20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella. En este momento, varios testigos han llamado al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada
De inmediato se ha avisado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.
Los sanitarios han confirmado la muerte de una mujer, de la que no han trascendido más datos, en el lugar del accidente.
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