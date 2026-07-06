Tradiciones
La playa de Los Boliches acogerá una exhibición de la tirada del copo el 11 de julio
El Ayuntamiento y la Peña Recreativa Bolichera organizan la escenificación este método de pesca tradicional
La playa de Los Boliches en Fuengirola volverá a rendir homenaje a su tradición marinera el próximo sábado, 11 de julio, con una nueva escenificación de la tirada del copo, un ancestral arte de pesca que durante siglos fue el sustento de numerosas familias de la costa y que hoy, aunque ya no está permitido, se conserva como parte del patrimonio cultural e histórico de Fuengirola.
La recreación, organizada por la Peña Recreativa Bolichera con la colaboración del Ayuntamiento, dará comienzo a las 08.00 horas y se desarrollará en el tramo de playa comprendido entre el varadero y el chiringuito Los Náufragos.
La tirada del copo fue uno de los artes de pesca característicos del litoral fuengiroleño hasta avanzado el siglo XX. Este sistema consistía en fondear una red a unos 50 metros de la orilla, unida mediante dos cabos que eran arrastrados desde la playa por varias personas hasta recoger el pescado que había quedado atrapado en el copo o bolsa de la red.
Aunque esta modalidad dejó de practicarse debido a la normativa vigente en materia de pesca, el Ayuntamiento la recuperó en 1995 con motivo de la Feria en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de Los Boliches.
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