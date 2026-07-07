Desarticulada en Málaga una banda holandesa que compraba cocaína en Sudamérica a cambio de éxtasis

Histórica operación de la Policía Nacional y sus homólogos de Países Bajos, que han intervenido casi una tonelada de MDMA, la mayor cantidad de éxtasis jamás incautada en Europa, a una organización asentada en la Costa del Sol que utilizaba esta droga de diseño como moneda de cambio para adquirir grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica. Según la Dirección General de la Policía, este lote iba a ser enviado a Ghana como destino puente. La investigación ha supuesto la detención de 15 personas, once de ellas en el litoral malagueño y el resto en Sevilla y Países Bajos.

La investigación comenzó a principios de 2025 tras detectar la policía española una organización holandesa asentada en la Costa del Sol dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes y al blanqueo de capitales. Los agentes fueron destapando que el grupo coordinaba envíos de grandes cantidades de drogas sintéticas desde España y los Países Bajos con destino a África Occidental como paso previo a distintos países de Latinoamérica, donde era utilizada como medio de pago para la adquisición de cocaína. Finalmente, esta última droga era enviada a Europa a través de puertos españoles.

Envío inminente oculto en una grúa

En octubre, varios de los principales investigados se trasladaron desde Málaga a Países Bajos, circunstancia que los investigadores interpretaron como un envío inminente. El trabajo conjunto permitió saber que dicho envío de droga sintética se iba a hacer ocultándolo en una grúa que iba a ser transportada desde el puerto de Amberes hasta Ghana, donde iba a ser intercambiada por cocaína. El 28 de enero de 2026, una vez confirmada la inminencia del envío, las autoridades españolas y neerlandesas llevaron a cabo de forma coordinada la explotación de la operación en ambos países, impidiendo la salida del cargamento e interviniendo la totalidad del éxtasis.

Los arrestos se produjeron Torremolinos (5), Marbella (1), Fuengirola (3), Estepona (1), Mijas (1), Sevilla (1) y Países Bajos (3), sumando los municipios malagueños hasta ocho registros domiciliarios en los que se intervinieron 859 kilos de MDMA, 88 kilos de comprimidos de éxtasis, 644 plantas de marihuana, más de cinco kilos de cogollos, 1,3 kilos de hachís y 34 paquetes de productos derivados del cannabis. Los agentes también se incautaron de más de 46.000 euros, tres armas de fuego, tres vehículos de alta gama y cinco relojes de marcas de gran prestigio. A los implicados se les investiga por delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Doce de ellos han ingresado en prisión.

La organización contaba con tres plantaciones indoor de marihuana, sustancia que enviaba a distintos puntos de Europa y con cuyos beneficios financiaba la trama principal.