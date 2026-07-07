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Muere un hombre de 93 años en una playa de Benalmádena tras ser rescatado del agua

Varias personas intentaron reanimarlo en la arena hasta la llegada de los servicios sanitarios, que confirmaron su fallecimiento

El anciano ha fallecido en una playa de Benalmádena.

El anciano ha fallecido en una playa de Benalmádena. / l.o.

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La Opinión

Málaga

Un hombre de 93 años ha fallecido este martes en una playa de Benalmádena después de ser sacado del agua, según han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió alrededor de las 8:50 horas en una playa de la zona de Arroyo de la Miel, cuando el hombre se encontraba en el agua. Tras ser rescatado, varias personas que estaban en el lugar intentaron practicarle maniobras de reanimación, según la alerta recibida por el 112.

Emergencias activó el protocolo sanitario

El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía activó el protocolo correspondiente y dio aviso a los servicios sanitarios.

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A su llegada, los efectivos médicos solo pudieron confirmar en la propia playa el fallecimiento del hombre. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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