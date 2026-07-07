Sucesos
Muere un hombre de 93 años en una playa de Benalmádena tras ser rescatado del agua
Varias personas intentaron reanimarlo en la arena hasta la llegada de los servicios sanitarios, que confirmaron su fallecimiento
Un hombre de 93 años ha fallecido este martes en una playa de Benalmádena después de ser sacado del agua, según han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El aviso se recibió alrededor de las 8:50 horas en una playa de la zona de Arroyo de la Miel, cuando el hombre se encontraba en el agua. Tras ser rescatado, varias personas que estaban en el lugar intentaron practicarle maniobras de reanimación, según la alerta recibida por el 112.
Emergencias activó el protocolo sanitario
El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía activó el protocolo correspondiente y dio aviso a los servicios sanitarios.
A su llegada, los efectivos médicos solo pudieron confirmar en la propia playa el fallecimiento del hombre. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos pequeños en las zonas comunes de un hotel de Benalmádena para irse de copas
- Muere un hombre de 30 años al chocar una moto acuática y un barco en Fuengirola
- La transformación de Los Boliches en Fuengirola: nueva sede judicial, 1.070 plazas de aparcamiento y un campo de fútbol renovado
- Hallan el cadáver de un hombre de 34 años en la playa de Los Boliches
- El centro comercial Miramar de Fuengirola abre una bolera Sould Park: pistas profesionales, más de 50 máquinas arcade, futbolín y billares
- Condenada a un año y cuatro meses de prisión la pareja británica que abandonó a sus tres hijos pequeños en un resort de Benalmádena para irse de fiesta