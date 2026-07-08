Benalmádena derribará el apartahotel Vista de Rey de Torremuelle tras más de 20 años de batalla judicial: cuándo y cómo será el derribo

El apartahotel Vista de Rey, situado en la zona de Torremuelle, en Benalmádena, encara ya su cuenta atrás definitiva tras más de dos décadas de litigio urbanístico. El juez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado la demolición del antiguo hotel, actualmente explotado bajo la denominación Vive Costa Azul, en ejecución de las resoluciones judiciales que declararon ilegal la licencia de obras con la que fue construido.

El derribo comenzará el próximo 15 de septiembre y será ejecutado por Urcotex Inmobiliaria SLU. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Benalmádena adjudicó los trabajos por 410.371,50 euros y un plazo máximo de ejecución de 100 días, prácticamente cuatro meses.

El Ayuntamiento de Benalmádena derribará el hotel Vista de Rey por orden judicial. / Google Maps.

Un apartahotel frente al Cercanías de Torremuelle

El inmueble se levanta frente al apeadero del tren de Cercanías de Torremuelle, entre la calle Guadalhorce y la avenida Guadalmedina. El complejo cuenta con 61 apartamentos, 46 plazas de aparcamiento, piscina climatizada al aire libre, jardines y zonas comunes, y funciona como un establecimiento de tres estrellas.

El edificio tiene cuatro plantas, una de ellas bajo rasante, y una estructura en forma de U sobre una parcela rectangular con pendiente. Su ubicación en una zona de marcado carácter residencial fue precisamente uno de los elementos que motivó la oposición vecinal desde el inicio del proyecto.

Los tribunales decretaron la nulidad de la licencia del apartahotel Vista de Rey en 2011. / Google Maps.

Una licencia concedida por decreto en 2001

El origen del caso se remonta a 2001, cuando el entonces alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, otorgó mediante decreto de Alcaldía la licencia de obras que permitió levantar el complejo hotelero. La autorización fue concedida a Inversiones y Promociones Inmobiliarias Ramos Blanco, promotora del inmueble.

Los vecinos de la urbanización iniciaron entonces una larga batalla judicial al considerar que una infraestructura turística de esas dimensiones alteraba el carácter residencial del entorno. En la sentencia se recogía, además, que la licencia contaba con un informe contrario de técnicos municipales, que advertían de incumplimientos del Plan General de Urbanismo relativos a la superficie construida y a la ejecución de los aparcamientos, entre otras cuestiones.

El alcalde de Benalmádena en 2001, Enrique Bolín, otorgo licencia por decreto para levantar el complejo en una zona residencial frente a la estación del Cercanías de Torremuelle. / Google Maps.

Más de dos décadas de batalla judicial en Benalmádena

La licencia acabó siendo anulada en la vía contencioso-administrativa y la demolición fue ordenada por los tribunales. En 2011, una sentencia declaró ilegal la licencia de obras del hotel y abrió la vía para exigir la restitución de la legalidad urbanística. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la obligación de derribar el inmueble.

El procedimiento se prolongó durante años sin que el mandato judicial llegara a ejecutarse. En agosto de 2020, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Benalmádena y ordenó la ejecución de la sentencia en un plazo de tres meses. En abril de 2021, el alto tribunal declaró firme la resolución que obligaba al Consistorio a proceder al derribo.

Imagen de la entrada principal del apartahotel Vista de Rey. / Google Maps.

El Ayuntamiento revocó la licencia de apertura

El pasado 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Benalmádena revocó la licencia de apertura concedida en agosto de 2008 al establecimiento. Esa decisión afectaba a la actividad del apartahotel, aunque la empresa explotadora solicitó medidas cautelares para continuar con el funcionamiento del complejo.

El juzgado estimó inicialmente esa petición cautelar, lo que permitió al establecimiento seguir operando mientras el procedimiento avanzaba. Ahora, la resolución firme sobre la ilegalidad de la licencia de obras y la orden de demolición han terminado por situar el caso en su fase final.

Cómo será la demolición del Vista de Rey

La demolición del Vista de Rey se realizará siguiendo un sistema inverso al de construcción. Primero se actuará en las zonas superiores del edificio mediante trabajos manuales hasta alcanzar una altura segura para la entrada de maquinaria pesada. A partir de ahí, el derribo continuará de arriba abajo con medios mecánicos.

Antes del inicio de las obras se deberán anular y desconectar todas las redes de suministro, incluidas las de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y saneamiento. El objetivo es evitar riesgos durante los trabajos y minimizar las afecciones a las viviendas colindantes en Torremuelle.

El cierre de uno de los grandes conflictos urbanísticos de Torremuelle

La ejecución del derribo supone el desenlace de uno de los conflictos urbanísticos con mayor recorrido judicial en Benalmádena. El caso del apartahotel Vista de Rey ha puesto de manifiesto las consecuencias que puede tener una licencia urbanística concedida por decreto cuando posteriormente es anulada por los tribunales.

Noticias relacionadas

Para los vecinos de Torremuelle, la demolición pondrá fin a una batalla iniciada hace más de 20 años contra un complejo turístico levantado en un entorno residencial. Para el Ayuntamiento, supone cumplir finalmente una sentencia firme y restaurar la legalidad urbanística en una parcela marcada durante décadas por el litigio.