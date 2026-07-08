Fuengirola instala nuevos radares de velocidad: dónde están y qué función tienen

El Ayuntamiento de Fuengirola continúa reforzando la seguridad vial con la instalación de tres nuevos radares de control de velocidad y ocho radares pedagógicos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. La medida forma parte de la estrategia municipal para calmar el tráfico, reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la convivencia entre peatones y conductores.

La actuación se suma a otras iniciativas ya impulsadas por el Consistorio, como la instalación de pasos de peatones elevados, el incremento de los controles de la Policía Local y la mejora de la señalización viaria. El objetivo, según el equipo de Gobierno, es avanzar hacia una movilidad urbana más segura, sostenible e inteligente.

La edil Isabel González ante el radar de control instalado en la avenida de Mijas. / L.O.

Nuevos radares de velocidad en Fuengirola: dónde están

Los tres nuevos radares de control de velocidad en Fuengirola se han instalado en puntos con una elevada presencia de tráfico. En concreto, los dispositivos se ubican en la avenida Ramón y Cajal, a la altura del cruce con la calle San José; en la avenida de Las Gaviotas; y en el Paseo Marítimo, en la esquina con la calle General Rodrigo.

Estos nuevos equipos se incorporan a los tres radares que ya estaban operativos en la ciudad, por lo que Fuengirola duplica prácticamente sus puntos de control permanente de velocidad. La concejala de Movilidad, Isabel González, ha explicado que la medida busca responder a las nuevas necesidades de la movilidad urbana y reforzar la seguridad en vías especialmente transitadas.

Los tres nuevos radares de Fuengirola se unen a los tres que ya había instalados en la ciudad. / Fuengirolasequeja

Ocho radares pedagógicos para informar a los conductores

Junto a los radares de control, el Ayuntamiento de Fuengirola ha instalado ocho nuevos aforadores o radares pedagógicos. Estos dispositivos no tienen carácter sancionador y su función es informar a los conductores de la velocidad a la que circulan, con el objetivo de fomentar el respeto a los límites establecidos.

Uno de estos radares pedagógicos se encuentra en la avenida de Mijas, donde la concejala de Movilidad ha presentado la actuación. González ha señalado que estos equipos forman parte de las medidas de calmado del tráfico que el Ayuntamiento está desplegando para hacer de Fuengirola "una ciudad más segura, más sostenible y también más inteligente".

Dispositivos móviles que cambiarán de ubicación

Los radares pedagógicos serán móviles, por lo que permanecerán durante unas semanas en un mismo emplazamiento antes de trasladarse a otros puntos del municipio. El Ayuntamiento decidirá su ubicación en función de la intensidad del tráfico, las necesidades detectadas por los servicios municipales y las peticiones trasladadas por los propios vecinos.

Con este sistema, el Consistorio pretende actuar de forma flexible en aquellas zonas donde se detecten problemas de velocidad o donde exista una mayor preocupación vecinal por la seguridad vial. La finalidad es preventiva: recordar a los conductores la velocidad a la que circulan y favorecer una conducción más segura.

Más de 200 cámaras para gestionar el tráfico

La red de seguridad vial de Fuengirola se apoya también en el sistema de gestión del tráfico de la Policía Local, que cuenta con más de 200 cámaras distribuidas por todo el municipio. Esta red permite obtener información en tiempo real sobre la movilidad y facilita una respuesta más rápida ante cualquier incidencia.

Según González, estas herramientas tecnológicas permiten a los agentes actuar con mayor eficacia y mejorar la gestión del tráfico. "La seguridad vial es una prioridad para este equipo de Gobierno", ha destacado la concejala, que ha defendido la necesidad de ampliar tanto los recursos técnicos como los humanos.

Una actuación financiada con fondos europeos

La instalación de los nuevos radares se enmarca en el proyecto ‘Fuengirola Más Turismo: por un destino más sostenible e inteligente’, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El programa contempla la implantación de soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad, la eficiencia del tráfico y la sostenibilidad de la movilidad urbana. En el caso de Fuengirola, estas medidas buscan reforzar el control de la velocidad en vías principales y mejorar la protección de peatones, vecinos, visitantes y usuarios de la red viaria.