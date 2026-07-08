Crimen
Mijas llora la muerte violenta de una madre y su hija halladas en una casa incendiada: «Estamos consternados»
El Ayuntamiento de Mijas ofrece apoyo psicológico a los vecinos tras el hallazgo de los cuerpos de madre e hija con heridas de arma blanca
El municipio de Mijas permanece conmocionado tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre y su hija en una vivienda incendiada de Las Lagunas. Ambas mujeres fueron localizadas en la madrugada de este miércoles con heridas de arma blanca, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que investiga el caso como muertes violentas.
El suceso ha generado una profunda consternación en el entorno de la calle Tulipán, donde se produjo el incendio, y también en el Ayuntamiento de Mijas. El teniente de alcalde, Juan José Torres Trella, ha trasladado el pesar del municipio por lo ocurrido. «Estamos muy consternados», ha señalado, al tiempo que ha explicado que las fallecidas eran «vecinas del barrio» y que entre los residentes hay un sentimiento de tristeza y desconcierto. «Aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación», ha añadido.
Apoyo psicológico para los vecinos de Mijas
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos los recursos municipales necesarios para atender a quienes puedan necesitar ayuda tras lo ocurrido. Torres Trella ha explicado que el Consistorio está ofreciendo apoyo psicológico y otros medios de atención a cualquier persona afectada por el suceso.
Según ha detallado, los vecinos que lo necesiten pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento, donde se les facilitará la atención de una psicóloga. La medida busca acompañar a un barrio especialmente golpeado por la muerte de dos mujeres conocidas en la zona.
El aviso al 112 por llamas y humo en la vivienda
Los hechos se produjeron en torno a las 02.15 horas, cuando Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de un incendio en una vivienda de la calle Tulipán, en Las Lagunas de Mijas. El aviso indicaba que del inmueble salían llamas y humo.
Desde la sala coordinadora se activó de inmediato a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Posteriormente, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas habían fallecido en el interior de la vivienda.
La autopsia determinará la causa exacta de la muerte
Las víctimas son una madre y una hija, de unos 60 y 30 años, respectivamente. Ambas presentaban heridas por arma blanca, según fuentes del Instituto Armado. No obstante, la causa exacta de la muerte deberá determinarse tras la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, adonde han sido trasladados los cuerpos.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén. Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida la violencia de género, a la espera de que avancen las pesquisas.
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