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El detenido por el doble crimen de Mijas, investigado también por robo con violencia

La Guardia Civil investiga al detenido por el doble crimen de Mijas por dos presuntos asesinatos y dos robos con violencia en la vivienda de Las Lagunas

La Guardia Civil registra el domicilio del detenido por el doble crimen de Mijas

La Guardia Civil registra el domicilio del detenido por el doble crimen de Mijas

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La Guardia Civil registra el domicilio del detenido por el doble crimen de Mijas / Efe

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La Opinión

Málaga

La investigación sobre el doble crimen de Mijas incorpora una nueva línea de diligencias. El hombre detenido este jueves como supuesto autor del asesinato de su pareja sentimental y de la hija de esta en una vivienda de Las Lagunas está siendo investigado también por robo con violencia en el mismo inmueble, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Los cuerpos de las dos mujeres, de 61 y 31 años, fueron localizados este pasado miércoles después de que se declarara un incendio en la vivienda. Ambas presentaban heridas de arma blanca, un extremo que situó desde el primer momento la investigación en el ámbito de un posible crimen violento.

09/07/2026 Cuchillo intervenido por la Guardia Civil en registros realizados en relación con el doble crimen de Mjas.. El hombre detenido este jueves como supuesto autor del asesinato de su pareja sentimental y de la hija de esta en una vivienda de Mijas (Málaga) está investigado también por el robo con violencia en dicho inmueble, han confirmado fuentes cercanas a la investigación. SOCIEDAD VÍDEO GC

Cuchillo intervenido por la Guardia Civil en los registros realizados en relación con el doble crimen de Mijas. / Europa Press

El detenido afronta dos presuntos delitos de asesinato

Según las fuentes consultadas, al arrestado se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato y otros dos de robo con violencia, dentro de una investigación que se enmarca en el ámbito de la violencia de género.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias, mantiene abiertas varias actuaciones para esclarecer lo ocurrido en el interior de la vivienda y determinar la relación de los objetos intervenidos con los hechos investigados.

Registro en Málaga capital y hallazgo de posibles indicios

Durante la tarde de este jueves, los agentes practicaron un registro en la vivienda del detenido, situada en Málaga capital, con su presencia. En esa actuación se localizaron diversos objetos que podrían estar relacionados con el doble crimen, entre ellos un cuchillo.

Registro de la Guardia Civil en la vivienda del sospechoso del doble crimen de Mijas

Registro de la Guardia Civil en la vivienda del sospechoso del doble crimen de Mijas

Guardia Civil

El arrestado será puesto a disposición judicial entre este viernes o sábado, según las previsiones trasladadas por fuentes cercanas al caso.

Un incendio alertó a los servicios de emergencia

El suceso se conoció sobre las 02.15 horas del miércoles, cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en una vivienda de Las Lagunas de Mijas.

Desde la sala coordinadora se activó de inmediato a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Tras la intervención en el inmueble fueron localizados los cadáveres de las dos mujeres.

MIJAS (MÁLAGA), 09/07/2026.- La Guardia Civil ha comenzado el registro del domicilio del novio de la mujer que fue asesinada este miércoles junto a su hija en Mijas (Málaga) y que ha sido detenido este jueves como presunto autor del doble crimen. Según han informado a EFE fuentes de la investigación, varias dotaciones se han trasladado a primera hora de la tarde hasta el inmueble del presunto asesino, ubicado en Málaga capital, después de ser arrestado este jueves sobre las 13:00 horas. EFE/ Álvaro Cabrera

La Guardia Civil ha comenzado el registro del domicilio del novio de la mujer que fue asesinada este miércoles junto a su hija en Mijas. / Álvaro Cabrera

Igualdad recaba datos como presunto crimen machista

Ninguna de las dos víctimas constaba en el sistema Viogén, según la información disponible. El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este caso para determinar si se confirma como presunto crimen machista.

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La investigación continúa abierta para reconstruir la secuencia de los hechos y concretar las circunstancias en las que se produjeron las muertes de las dos mujeres.

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