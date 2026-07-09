La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene programación: Melody, Nancys Rubias y Sergio Contreras, entre los conciertos

La Feria de La Cala de Mijas 2026 ya tiene cartel y programación oficial. La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, acompañada por la edil de Fiestas, Silvia Marín, ha presentado este jueves los detalles de una cita que se celebrará del 21 al 26 de julio y que reunirá conciertos, actividades infantiles, Feria de Día, homenajes a mayores y propuestas para todos los públicos.

Entre los nombres más destacados del programa figuran Melody, Nancys Rubias, Sergio Contreras, Malamanera, Mecamela y el espectáculo Mujeres por Sevillanas, con María de la Colina, Las Soles y Las Carlotas. La programación combinará la actividad en la caseta municipal con la Feria de Día en el entorno del Torreón de La Cala.

La Feria de La Cala de Mijas ya tiene cartel y programación. / L.O.

Pregón, alumbrado y Día del Niño para abrir la Feria de La Cala

La feria comenzará el martes 21 de julio con el pregón, previsto a las 21.00 horas. Justo después, en torno a las 22.30 horas, tendrá lugar el encendido del alumbrado artístico del recinto ferial.

La primera jornada coincidirá además con el Día del Niño, por lo que las atracciones tendrán precio reducido. La noche se completará con la actuación del grupo Mecamela, tributo a Camela.

Cena homenaje a mayores y sevillanas en la caseta municipal

El miércoles 22 de julio, uno de los actos centrales será la cena homenaje a los mayores, una de las citas tradicionales de la feria. Durante el evento se hará entrega de los reconocimientos al Abuelo y la Abuela de la Feria de La Cala.

Esa noche, a partir de las 23.30 horas, la música correrá a cargo de Mujeres por Sevillanas, con la participación de María de la Colina, Las Soles y Las Carlotas.

La Reina de la Feria de La Cala de Mijas Claudia Mendo protagoniza el cartel de esta edición. / M.J.Gómez/Mijas Comunicacion

Actividades infantiles y fiesta de los 80 y 90

El jueves 23 de julio tendrá un marcado carácter familiar. Los niños serán los grandes protagonistas de la jornada, con el sorteo del Rey y la Reina infantil entre los menores inscritos previamente.

A las 21.30 horas está previsto el espectáculo infantil Las Guerreras del K-Pop, mientras que a las 23.00 horas llegará la Fiesta Playstar de los 80 y 90, pensada para revivir algunos de los grandes éxitos musicales de aquellas décadas.

Mijas presenta el cartel con las principales actuaciones de la Feria de La Cala 2026. / L.O.

Feria de Día en el Torreón y actuación de Nancys Rubias

La Feria de Día se inaugurará el viernes 24 de julio en el Torreón de La Cala, a partir de las 14.00 horas. El espacio contará con barra, música en directo y ludotecas de 15.00 a 19.00 horas, lo que permitirá compatibilizar el ambiente festivo con actividades para los más pequeños.

Por la noche, la caseta municipal acogerá la actuación de Malamanera desde las 22.30 horas. A medianoche será el turno de Nancys Rubias, uno de los conciertos más esperados de la programación.

Paseo a caballo y concierto de Sergio Contreras

El sábado 25 de julio continuará la Feria de Día con música en directo y ambiente festivo en el entorno del Torreón. A partir de las 20.00 horas se celebrará un paseo a caballo, que tendrá como punto de salida el colegio El Chaparral.

La programación musical de esa noche incluirá las actuaciones de Las Rodes y Sergio Contreras, que subirán al escenario de la caseta municipal en una de las jornadas con mayor afluencia prevista.

Fiesta acuática y Melody para cerrar la feria

La edición de este año de la Feria de La Cala llegará a su última jornada el domingo 26 de julio con una fiesta acuática desde las 12.00 horas. También continuará la Feria de Día, con música en directo y actividades para despedir seis días de programación.

El cierre musical correrá a cargo de Melody, que actuará a las 23.00 horas en la caseta municipal y pondrá el broche final a la feria caleña.

Claudia Mendo protagoniza el cartel de la Feria de La Cala

Durante la presentación también ha participado Claudia Mendo, actual Reina de la Feria de La Cala, nombrada en 2025. Ella es la protagonista del cartel de esta edición, con una imagen tomada desde la Senda Litoral, uno de los enclaves más reconocibles del núcleo caleño.

Con esta programación, Mijas refuerza la Feria de La Cala como una de las grandes citas del verano en la Costa del Sol, con una propuesta que combina tradición, música, actividades familiares y ambiente festivo junto al litoral.