Elevan a fase de emergencia el incendio forestal de Estepona y desalojan viviendas de forma preventiva

El incendio forestal declarado este jueves en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor, ha obligado a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución de las llamas, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. La medida llega acompañada del desalojo preventivo de viviendas en el entorno del Parque Botánico Country Club y del corte de la AP-7 en las inmediaciones del incendio.

La emergencia, identificada por el Infoca como #IFEstepona, se mantiene activa en una zona de monte próxima a áreas residenciales. Las autoridades han pedido a la población que no se acerque a la zona y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El incendio se ha originado en el entorno de la urbanización Montemayor de Estepona. / L.O.

Desalojo preventivo junto al Parque Botánico Country Club

La evolución del fuego ha llevado a ordenar el desalojo preventivo de las viviendas situadas en la zona del Parque Botánico Country Club, como medida de seguridad ante la proximidad del incendio. Por el momento, no se han detallado oficialmente el número de viviendas afectadas por esta medida ni si se han producido daños personales.

El dispositivo de emergencia trabaja para contener el avance de las llamas y proteger tanto el entorno forestal como las zonas habitadas próximas al perímetro del incendio.

La AP-7 queda cortada en el entorno del incendio

Otra de las principales afecciones provocadas por el fuego es el corte de la AP-7 en el entorno del incendio. La medida se ha adoptado por motivos de seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y emergencias desplegados en la zona.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos hacia el área afectada y consultar las indicaciones oficiales antes de circular por las inmediaciones de Estepona.

Dos helicópteros, una autobomba y 24 efectivos por tierra

En el primer despliegue comunicado por el Plan Infoca se han activado dos medios aéreos —un helicóptero ligero y otro semipesado—, una autobomba y 24 efectivos por tierra.

Sin embargo, apenas media hora más tarde, el Infoca incrementaba los efectivos que combaten el fuego con un helicóptero ligero, dos semipesados y uno pesado, además de 2 avionetas de carga en tierra, 1 Foca del @mitecogob, 1 de coordinación. Por tierra, el Infoca ha desplegado 45 efectivos apoyados por 1 autobomba y una Unidad Médica.

Las condiciones meteorológicas y la cercanía de las viviendas en este entorno forestal han llevado al Infoca a incrementar hasta 90 los efectivos por tierra, apoyados por 4 autobombas, y lo medios aéreos, con 2 de carga en tierra, 1 anfibio pesado del @mitecogob, 1 de coordinación, y un helilcóptero 1 ligero, 3 semipesados, 1 pesado, 1 de mando y control, y una Unidad Médica.

Los equipos trabajan tanto desde el aire como sobre el terreno para frenar la propagación del incendio, declarado en una zona de especial sensibilidad por la presencia de masa forestal y viviendas dispersas.

Llamamiento a no acercarse a la zona

Los servicios de emergencia insisten en que la población debe evitar acercarse al entorno del incendio. La presencia de curiosos puede dificultar el paso de los vehículos de emergencia, aumentar el riesgo para las personas y complicar las labores de extinción.

La situación permanece pendiente de evolución y de nuevas actualizaciones oficiales del Plan Infoca y de la Agencia de Emergencias de Andalucía.