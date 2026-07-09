Declarado un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor

El Plan Infoca ha declarado en torno a las cinco de esta tarde este jueves un incendio forestal en Estepona, en la zona de la urbanización Montemayor, según ha informado el propio dispositivo andaluz de extinción de incendios forestales.

Hasta la zona se han desplazado distintos medios aéreos y terrestres para actuar contra las llamas. En concreto, en un primer momento el operativo activado estaba formado por un helicóptero ligero, un helicóptero semipesado, una autobomba y 24 efectivos por tierra.

Dos helicópteros y 24 efectivos contra el incendio de Estepona

El fuego ha sido identificado por el Infoca con la etiqueta #IFEstepona, correspondiente a los incendios forestales declarados en la provincia de Málaga. La intervención se concentra en el entorno de la urbanización Montemayor, una zona residencial situada en un área de monte y elevada sensibilidad forestal.

Por el momento, la información difundida inicialmente no detalla la superficie afectada, las causas del incendio ni si las llamas han obligado a adoptar medidas preventivas sobre viviendas o residentes.

El Infoca incrementa los medios en la zona de Montemayor

En apenas media hora, el Infoca ha incrementado los efectivos aéreos que combaten el fuego con un helicóptero ligero, dos semipesados y uno pesado, además de 2 avionetas de carga en tierra, 1 Foca del @mitecogob, 1 de coordinación. Por tierra, el Infoca ha desplegado 45 efectivos apoyados por 1 autobomba y una Unidad Médica.

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Los efectivos del Infoca trabajan sobre el terreno para intentar frenar la evolución del incendio y evitar que se extienda por el entorno forestal. Los medios aéreos permiten atacar el fuego desde el aire, mientras los equipos de tierra y la autobomba actúan en el perímetro afectado. La situación permanece pendiente de evolución y de nuevas actualizaciones oficiales del dispositivo de emergencias.