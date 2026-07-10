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Violencia machista

Pedro Sánchez manda un mensaje de "cariño" y "apoyo" a los familiares de la mujer asesinada en Mijas

El Ministerio de Igualdad confirma el caso de Mijas, elevando a 28 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / josé luis roca

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EP

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado este viernes un mensaje de "cariño" y "apoyo" a la familia y seres queridos de la mujer de 61 años asesinada presuntamente por su pareja el pasado 7 de julio en Mijas.

"Seguiremos, con firmeza y sin dar un paso atrás, hasta lograr una sociedad sin miedo, sin violencia, sin machismo", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Confirmado como violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha elevado este viernes el número de víctimas de violencia de género hasta las 28 en lo que va de año, después de confirmar este caso.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Málaga, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El cuerpo de la víctima fue hallado el pasado miércoles, junto al de su hija, presentando ambas heridas de arma blanca.

Con este caso, se eleva a 1.369 el número de mujeres víctimas mortales desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

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