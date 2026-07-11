El incendio de Benahavís ya está próximo a controlarse y los 2.000 desalojados han regresado

El incendio urbano forestal de la localidad malagueña de Benahavís, declarado el pasado jueves y que obligó a desalojar a 2.053 personas que ya pudieron regresar a sus casas, está próximo a controlarse este sábado, un día después de que quedara estabilizado.

Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han informado a EFE de la evolución favorable del fuego, contra el que permanecen trabajando 40 bomberos forestales con apoyo de tres vehículos autobomba.

El fuego se estabilizó el viernes

El incendio comenzó el jueves en la cuneta de la autopista AP-7, a la altura del kilómetro 1068 y se extendió a una arboleda, por la zona de la Urbanización Montemayor.

El fuego de Benahavís quedó estabilizado a las 20.30 horas de este viernes, tras lo que regresaron de forma escalonada a sus viviendas los desalojados de varias zonas y se levantó el confinamiento de 370 vecinos de la urbanización Montemayor.

La Junta de Andalucía desactivó además a las 21.39 horas de este viernes la fase de emergencia del Plan Infoca, que descendió a fase de preemergencia situación operativa 0 una vez que el fuego se estabilizó.

Pudieron volver a sus hogares 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos; 687 de Parque Botánico; 96 de los apartamentos Four Seasons; 132 de Marbella Hills y 125 de la zona de Caserías del Esperonal.

Otro incendio en Humilladero

Por su parte, el incendio forestal iniciado en Humilladero (Málaga) este viernes, por el que hubo que movilizar cinco medios aéreos, se logró estabilizar en la madrugada de este viernes pocas horas después de iniciarse, está controlado y continúan en la zona dos grupos de bomberos forestales con apoyo de dos vehículos.