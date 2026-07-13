Torremolinos instala un banco gigante en la Cañada del Lobo para atraer al turismo de naturaleza

La Cañada del Lobo suma dos nuevos puntos de descanso para senderistas. El Ayuntamiento de Torremolinos ha instalado un banco gigante junto al mirador y otro de carácter panorámico en el camino de subida a este espacio natural de la sierra del municipio.

La actuación busca reforzar el atractivo de uno de los principales enclaves naturales de Torremolinos, frecuentado por vecinos y visitantes por sus rutas de senderismo y por las vistas que ofrece sobre la bahía de Málaga.

El banco gigante de la Cañada del Lobo en Torremolinos mide 2,40 metros de altura. / L.O.

Un banco de más de dos metros de altura

El elemento más llamativo se encuentra en las inmediaciones del mirador de la Cañada del Lobo. Se trata de un banco de madera de cuatro metros de anchura y 2,40 metros de altura, con el asiento situado a 1,30 metros del suelo.

El segundo banco, también construido en madera, mide 2,06 metros de longitud y se ha colocado en el sendero de acceso. Los dos han sido diseñados para integrarse en el paisaje y ofrecer a los caminantes nuevos espacios de descanso y observación.

El banco panorámico de la Cañada del Lobo en Torremolinos ofrece unas vistas espectaculares de la costa de Málaga. / L.O.

Un enclave con vistas a la bahía de Málaga

La Cañada del Lobo es uno de los espacios naturales más conocidos del municipio. Su cercanía al casco urbano, la presencia de zonas forestales y las vistas panorámicas del litoral la han convertido en una ruta habitual para la práctica del senderismo.

Con la instalación de los nuevos bancos, el Consistorio pretende mejorar la experiencia de quienes recorren estos caminos y crear nuevos puntos desde los que contemplar el entorno.

La medida también persigue dar mayor visibilidad al patrimonio natural de la Sierra de Torremolinos y fomentar actividades al aire libre como las caminatas y los paseos por el monte.

Un nuevo punto para las fotografías

El banco gigante nace además con vocación de convertirse en un reclamo visual. Este tipo de estructuras se ha extendido durante los últimos años por distintos municipios españoles, donde se han incorporado a rutas turísticas y se han popularizado como escenarios para fotografías compartidas en redes sociales.

El Ayuntamiento confía en que el nuevo elemento contribuya a aumentar la difusión de la Cañada del Lobo y a reforzar la oferta de turismo de naturaleza del municipio.

Desde la Delegación de Medio Ambiente señalan que los dos bancos también pueden servir para acercar a los visitantes al valor ecológico y paisajístico de la zona y recordar la necesidad de conservar el entorno.

Noticias relacionadas

La intervención se enmarca en las actuaciones municipales dirigidas a compatibilizar la protección de los espacios naturales con su uso recreativo y turístico.