Bioparc Fuengirola incorpora una paloma extinguida en libertad para contribuir a salvar la especie

Bioparc Fuengirola ha incorporado una pareja de zenaidas de Socorro, una especie de paloma que desapareció de la naturaleza en la década de los setenta y cuya supervivencia depende actualmente de los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano.

La zenaida de Socorro (Zenaida graysoni) es un ave originaria de la isla mexicana de Socorro. Está catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como Extinta en Estado Silvestre, una categoría en la que se encuentra un reducido número de especies en todo el mundo.

La llegada de esta pareja al parque de Fuengirola supone su incorporación al programa internacional que trabaja para conservar la especie, mantener su diversidad genética y preparar una posible reintroducción en su hábitat original.

Una especie desaparecida por la acción humana

La historia de esta pequeña paloma refleja la fragilidad de los ecosistemas insulares. La introducción de gatos domésticos en la isla de Socorro, unida a la transformación de su hábitat, provocó un rápido descenso de su población hasta hacerla desaparecer por completo de la naturaleza.

La especie pudo evitar su extinción definitiva gracias a varios ejemplares que permanecían en zoológicos y centros especializados. A partir de ellos se puso en marcha un programa internacional de reproducción y conservación que ha permitido mantener viva a la zenaida de Socorro.

En la actualidad, toda la población mundial se encuentra bajo cuidado humano. Las instituciones participantes trabajan de forma coordinada para evitar problemas de consanguinidad y conservar una población genéticamente viable.

El objetivo a largo plazo es que la especie pueda regresar algún día a la isla de Socorro, siempre que el entorno reúna las condiciones necesarias y se hayan eliminado las amenazas que provocaron su desaparición.

Más de 40 programas de conservación

Con esta incorporación, Bioparc Fuengirola amplía su participación en proyectos destinados a proteger especies amenazadas. El parque forma parte de más de cuarenta programas internacionales de conservación y reproducción en colaboración con instituciones de distintos países.

Aunque su apariencia es discreta, la zenaida de Socorro se ha convertido en un símbolo de la conservación moderna. Su supervivencia demuestra cómo la cooperación entre zoológicos, científicos y centros especializados puede convertirse en la última oportunidad para especies que ya han desaparecido de su medio natural.

La llegada de la pareja a Fuengirola representa un nuevo paso dentro de ese trabajo internacional y refuerza el papel de los programas de reproducción para evitar la desaparición definitiva de animales en peligro.