Feria del Carmen de La Carihuela 2026: programa, conciertos y recorrido de la procesión

El Ayuntamiento de Torremolinos tiene ya todo listo para celebrar la Feria del Carmen de La Carihuela 2026 del miércoles 15 al domingo 19 de julio con una programación marcada por la tradición marinera, los conciertos gratuitos y la procesión de la Virgen del Carmen, que volverá a congregar a miles de personas en las calles y el paseo marítimo de Torremolinos.

El encendido del alumbrado artístico, la ofrenda floral, las actuaciones en las casetas municipales y el Día del Niño completarán cinco jornadas festivas en uno de los enclaves más vinculados históricamente al mar en la Costa del Sol.

«El 16 de julio no es solo una fecha en el calendario: es un sentimiento que late con fuerza en el corazón de todos los torremolinenses», según explicó la alcaldesa, Margarita del Cid (PP), durante la presentación de los festejos, durante la que reconoció el trabajo de la hermandad para mantener viva una de las celebraciones más arraigadas del municipio.

La procesión de la Virgen del Carmen en La Carihuela recorre las calles y playa del barrio. / L. O.

Cuándo comienza la Feria del Carmen de La Carihuela

La feria comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 21.00 horas con el encendido del alumbrado artístico en la plaza del Remo.

La decoración conservará los pórticos ornamentales de las calles Bulto y Los Perros y del recinto ferial. En las zonas peatonales se reforzará la presencia de guirnaldas y banderolas para recrear una ambientación vinculada a la tradición marinera de La Carihuela.

Desde las 21.00 hasta las 22.00 horas, las atracciones infantiles funcionarán sin reproductores de música. Esta hora sin ruido se repetirá todos los días de feria para facilitar la participación de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sensibilidad acústica.

Miles de fieles acompañan cada año a la Virgen del Carmen, por las calles de La Carihuela en Torremolinos. / L.O.

Ofrenda floral y traslado de la Virgen del Carmen

El primer acto religioso será la ofrenda floral a la Virgen del Carmen, prevista para el miércoles 15 de julio.

Los participantes se concentrarán a las 20.00 horas y la comitiva partirá a las 20.30 horas desde la calle Chiriva. El recorrido continuará por el pasaje Carihuela, la calle Los Perros, el paseo marítimo, la plaza del Remo, la calle Bulto y la calle Carmen, hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

A medianoche está previsto el traslado de la imagen hasta su trono procesional, como preparación para la salida del día siguiente.

La procesión de la Virgen del Carmen de La Carihuela recorre las calles de Torremolinos entre un mar de gente. / L.O.

Horarios y recorrido de la procesión de la Virgen del Carmen

El jueves 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen de La Carihuela, comenzará a las 11.00 horas con una misa solemne en la parroquia, cantada por el Coro Nuestra Señora del Rocío de Torremolinos.

A las 17.45 horas se celebrará en el colegio Albaida la concentración de los marineros, que partirán a las 18.30 horas hacia el templo.

La procesión de la Virgen del Carmen, Patrona y Alcaldesa Honoraria de Torremolinos, comenzará a las 19.00 horas. La imagen estará acompañada por la Banda de Música de Cruz de Humilladero y la Banda de Cornetas y Tambores de la Redención de Arroyo de la Miel.

El cortejo completará un recorrido las calles Carmen, San Ginés y Chiriva, el pasaje Carihuela, la calle Los Perros, la calle Huerta del Rincón y el paseo marítimo de La Carihuela.

A las 21.00 horas, en la playa del Rincón del Sol, tendrá lugar la celebración de la palabra, seguida de la oración marinera a cargo de la Orquesta Rompeolas y la tradicional bendición de las aguas del litoral.

La procesión retomará el camino de regreso hacia la parroquia a partir de las 22.00 horas.

Conciertos gratuitos en la Feria del Carmen 2026

La Feria del Carmen contará con música en la Caseta Municipal Tradicional, ubicada en el oasis de la plaza del Remo, y en la Caseta Municipal de la Juventud, instalada en la playa frente al restaurante La Zoca.

La Orquesta Rompeolas actuará desde el miércoles hasta el sábado, a partir de las 22.00 horas, en la caseta tradicional.

La programación musical de la Caseta de la Juventud comenzará el miércoles 15 con las actuaciones gratuitas de Mayday, Capitán Vinilo y Retroactivos.

El jueves 16 de julio subirán al escenario Stereo 80, Alokados y The Bottles. El viernes será el turno de Ilsentho, Pop FM, Queen of Magic y TNT.

El sábado 18 de julio cerrarán la programación musical Money Makers, Mr. Proper y Free Soul Band.

Día del Niño con atracciones a precios reducidos

La última jornada de la feria, el domingo 19 de julio, estará dedicada a los niños y niñas. Las atracciones funcionarán con precios reducidos durante el Día del Niño.

Entre las 21.00 y las 22.00 horas volverán a desconectarse los equipos de música para crear un ambiente más accesible para los menores con TEA o sensibilidad acústica.

La feria finalizará así tras cinco días de actividades religiosas, actuaciones musicales y propuestas familiares en torno a la plaza del Remo y el paseo marítimo de La Carihuela.

Torremolinos ya tiene todo preparado para la Feria de la Virgen del Carmen de La Carihuela. / L.O.

Un cartel de Rafael Laureano inspirado en el mar

El cartel de la Feria del Carmen de La Carihuela 2026 ha sido realizado por el artista Rafael Laureano y representa la vinculación histórica de Torremolinos con el mar y la devoción carmelita.

La Virgen del Carmen aparece envuelta en una atmósfera cálida y dorada, con la luz como símbolo de fe, esperanza y tradición marinera. En la parte inferior se representan la barca de La Carihuela y las personas que la sostienen. La obra combina pintura al óleo con técnicas contemporáneas, entre ellas la impresión 3D, que aporta relieve a la composición, y una tipografía cortada con láser.

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«Es un homenaje al fervor carmelita de La Carihuela, a su historia marinera y a la luz inconfundible de Torremolinos», ha destacado Margarita del Cid.