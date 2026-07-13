El grupo malagueño Fuerte Hoteles inicia las obras de un hotel cinco estrellas en La Herradura (Granada) y ultima la apertura de otro en Cancún

El grupo malagueño Fuerte Hotels ha anunciado este lunes el inicio de las obras de Daia La Herradura, el décimo hotel de la compañía y el primero que desarrollará en esta localidad de la provincia de Granada. Se trata de un hotel de cinco estrellas recomendado para adultos, ubicado en primera línea de playa, que contará con 220 habitaciones. Su construcción supondrá una inversión superior a los 14 millones de euros y su apertura está prevista para 2028. Fuerte Hoteles, un grupo empresarial fundado en 1957 por José Luque Manzano, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento, en la que también se incluye la apertura este año (el próximo mes de octubre) de un hotel en Cancún (México) que dispondrá de 429 habitaciones.

Con la incorporación de estos dos establecimientos (Daia La Herradura y la del hotel Amàre Cancún Curio by Hilton), la cadena elevará su portfolio a un total de 10 hoteles en propiedad y dos complejos de apartamentos en régimen de alquiler distribuidos entre Andalucía (Málaga, Cádiz y Huelva) e Ibiza, que suman un total de 2.864 habitaciones.

Así será el hotel de Fuerte Hoteles en La Herradura (Granada)

Daia La Herradura ofrecerá una propuesta centrada en "el bienestar y la desconexión", con una amplia oferta gastronómica que incluirá un rooftop bar, un restaurante buffet, un restaurante a la carta y un bar junto al solárium. Además, dispondrá de varias zonas de piscinas con jacuzzi, un espacio wellness, gimnasio, área exterior para la práctica de yoga y un atelier, en línea con el concepto slow luxury que caracteriza a la marca Daia.

El establecimiento contará también con un beach club y un pantalán que facilitará el acceso directo a las aguas de la bahía, uno de los grandes atractivos naturales de La Herradura.

El grupo afirma que la elección de La Herradura responde a su apuesta por "destinos singulares con una identidad propia y un alto potencial para el turismo prémium". Fuerte Group Hotels recuerda que esta localidad suma "una larga tradición como destino de descanso de personalidades nacionales e internacionales, entre ellas los Reyes Balduino y Fabiola de Bélgica y el guitarrista Andrés Segovia, que fijó allí su residencia estival".

Una imagen de un establecimeento de Fuerte Group hoteles / FUERTE GROUP HOTELES

Apuesta por el segmento de lujo hotelero

La compañía ha desarrollado un portfolio de marcas orientado principalmente al segmento upper upscale. En él destacan El Fuerte, su marca de lujo; Amàre Hotels, dirigida al público adulto con un posicionamiento lifestyle; y Daia Hotels, enfocada al segmento adulto con una propuesta slow luxury. Además, opera con Fuerte Hoteles, su marca histórica especializada en turismo vacacional familiar, y Olée Holiday Rentals by Fuerte Group, destinada a la gestión de apartamentos turísticos.

"La apuesta de Fuerte Group Hotels por los segmentos luxury y upper upscale ha marcado la estrategia de crecimiento de la compañía en los últimos años. Tras la excelente acogida de El Fuerte Marbella, su marca de lujo, y de Daia Slow Beach Hotel Conil y Amàre Beach Hotel Sancti Petri, pertenecientes a sus enseñas upper upscale, el grupo andaluz ha decidido continuar su expansión a través de estas marcas", explica.

En este sentido, Amàre Cancún Curio by Hilton seguirá consolidándose como la propuesta dirigida a un público adulto que busca una experiencia vacacional de estilo lifestyle, mientras que Daia continuará impulsando su concepto slow luxury, "basado en el bienestar, la calma y la conexión con el destino".

Fuerte Group Hotels asegura que la sostenibilidad forma parte de su ADN desde sus orígenes. "La compañía fue pionera en España al obtener la primera certificación ISO 14001 para un hotel y, desde hace más de 20 años, canaliza su compromiso social a través de la Fundación Fuerte, impulsando iniciativas de protección ambiental, apoyo a las comunidades locales y desarrollo social", asevera.