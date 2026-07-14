Feria del Carmen de Los Boliches 2026: programa, procesión marítima, conciertos y Día del Niño

Los Boliches se prepara para vivir su Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen 2026, una de las celebraciones más arraigadas de Fuengirola. La programación principal se desarrollará desde este miércoles día 15 hasta el domingo 19 de julio.

El momento central llegará el jueves 16 de julio con la procesión de la Virgen del Carmen, patrona de Los Boliches, su tradicional entrada en el mar y un castillo de fuegos artificiales. El programa también incluye conciertos gratuitos, actividades infantiles, flamenco, una Noche Joven y el Día del Niño, con un descuento del 50% en las atracciones.

Procesión marinera de la Virgen del Carmen en Los Boliches. / L.O.

Cuándo empieza la Feria de Los Boliches 2026

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 15 de julio, a las 21.30 horas, en la portada del recinto ferial. El acto contará con la presencia de las autoridades municipales, la izada de banderas y la interpretación del himno nacional a cargo de la Banda Municipal de Música de Fuengirola.

La primera noche continuará con las actuaciones musicales de Lorenzo, a las 21.30 horas; Melody, a las 22.30 horas, y La Gramola, a partir de las 00.15 horas.

Todos los conciertos programados entre el 15 y el 19 de julio se celebrarán en el escenario situado en la calle central del recinto ferial y serán gratuitos.

La Patrona de Los Boliches recorrerá las calles del barrio. / l.o.

Procesión de la Virgen del Carmen de Los Boliches: horario y recorrido

El jueves 16 de julio comenzará a las 12.00 horas con una misa en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Fe de Los Boliches. La ceremonia contará con la actuación del Coro de la Real Hermandad del Rocío de Fuengirola.

Al finalizar la eucaristía se bendecirá la corona de flores destinada al homenaje a los marineros desaparecidos en el mar, que tendrá lugar en el Puerto de Fuengirola y en el varadero de Los Náufragos.

La procesión de la Virgen del Carmen comenzará a las 20.45 horas desde la plaza del Carmen. El recorrido de ida discurrirá por la avenida de Los Boliches, la plaza Pedro Cuevas, el paseo marítimo Rey de España y la plaza Estrella de los Mares, antes de la entrada de la imagen en el mar desde la playa de Los Boliches.

Fuegos artificiales durante la entrada de la Virgen en el mar

El tradicional castillo de fuegos artificiales comenzará a las 22.00 horas, coincidiendo con la entrada de la Virgen del Carmen en el agua, portada por los marineros.

Después, el cortejo recorrerá las calles Lope de Vega, Maestra Concepción Guidet e Iglesia. La llegada de la imagen a su templo está prevista alrededor de la 01.30 horas.

La Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía abrirá la procesión, mientras que la Banda de Música Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía acompañará al trono.

La Noche Joven completa la programación del 16 de julio

La noche del jueves también estará dedicada al público joven. El programa incluye las actuaciones de HGZ y Adri O., a las 22.00 horas, y G Alessandro, a las 23.30 horas.

A medianoche comenzará una sesión de DJ y, a partir de la 1.00 horas, se celebrará una batalla de gallos.

Día del Niño en la Feria de Los Boliches: atracciones al 50%

El viernes 17 de julio será el Día del Niño. Durante el horario de apertura del recinto, todas las atracciones ofrecerán un descuento del 50% sobre su precio habitual.

La jornada comenzará a las 20.00 horas con una fiesta infantil y una representación teatral de Peladilla Producciones. Posteriormente, actuarán la Academia de Baile Juani Guerrero, a las 21.30 horas; Joana Jiménez, a las 22.30 horas, y Sueño Marismeño, a las 00.15 horas.

María Carrasco y Juanlu Montoya actuarán el sábado

La programación del sábado 18 de julio comenzará a las 10.30 horas con una vuelta ciclista por tapas, cuya salida estará situada en el recinto ferial, junto a la Peña Bolichera.

Por la noche actuarán la Academia de Baile Chasée, a las 21.30 horas; Cante y Calle, a las 22.30 horas; María Carrasco, a las 23.30 horas, y Juanlu Montoya, a las 00.45 horas.

Miguel Campello 'El Bicho' cerrará la Feria del Carmen de Los Boliches

La Feria del Carmen finalizará el domingo 19 de julio con tres nuevas actuaciones gratuitas.

El programa contempla la participación de Flamencura La Seño, a las 21.30 horas; Miguel Campello 'El Bicho', a las 22.30 horas, y Los Kalima, a partir de las 00.15 horas.