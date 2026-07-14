El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles

El proyecto de actuación urbanística para la reapertura del parque de atracciones Tívoli de Benalmádena ha superado un nuevo trámite administrativo. El Ayuntamiento ha remitido a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía el avance de la Actuación de Transformación Urbanística prevista para estos terrenos.

El envío de esta documentación permite iniciar el procedimiento necesario para obtener el informe ambiental estratégico, uno de los pasos previos a la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico que deberá ordenar el futuro complejo, que permanece cerrado desde septiembre de 2020, tras entrar en concurso de acreedores.

La actuación se desarrolla conforme al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Benalmádena y la propiedad de los terrenos, pertenecientes al grupo inmobiliario Tremon.

Así será el nuevo parque de atracciones Tivoli World. / L.O.

El nuevo Tívoli tendrá una superficie mayor que el antiguo parque

El documento remitido a la Junta recoge la reorganización urbanística prevista en el entorno de Tívoli. El proyecto contempla ampliar la superficie destinada al parque de atracciones, pero la mitad se extenderá sobre el techo del centro comercial, lo que levanta no pocas suspicacias sobre el futuro real de las instalaciones de ocio.

La propuesta incluye también la construcción de un centro comercial y de ocio de 58.000 m2 (con 85.000 m2 de techo edificable), además de dos hoteles, uno dentro del propio recinto de ocio y otro de unas 300 habitaciones en la zona del aparcamiento (con 4.500 m2 de superficie y un techo de 10.000 m2). Estas actuaciones estarán integradas en la transformación global de los terrenos contemplada en el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y la propiedad.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), ha explicado que Tremon presentó el avance urbanístico dentro de los plazos establecidos en el convenio. Antes de remitirlo a la Administración autonómica, el documento recibió el informe favorable de los servicios técnicos y jurídicos municipales tras el análisis de la documentación aportada.

La mitad de Tivoli World se desarrollará en la cubierta del centro comercial. / L.O.

La Junta dispone de tres meses para emitir el informe ambiental

La Junta de Andalucía cuenta ahora con un plazo de tres meses para emitir el informe ambiental estratégico.

Una vez completado este trámite, Tremon deberá redactar el Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada, que se concretará mediante un Plan de Reforma Interior, conocido por sus siglas PRI.

Este documento deberá presentarse ante el Ayuntamiento para su aprobación inicial en el pleno municipal. Posteriormente, se someterá a un periodo de información pública de un mes, durante el cual podrán formularse las alegaciones correspondientes.

El parque de atracciones Tivoli continúa cerrado desde agosto de 2020 / L.O.

Qué pasos quedan antes de comenzar las obras del nuevo Tívoli

La aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior no supondrá todavía el comienzo inmediato de las obras. A partir de ese momento deberán tramitarse los proyectos de parcelación y urbanización de los terrenos.

Después, la propiedad tendrá que presentar el proyecto de ejecución del nuevo parque de atracciones, así como el correspondiente a las zonas comerciales, de ocio y hoteleras.

La licencia de obra se concederá tomando como base dichos proyectos. Solo después de obtener esta autorización podrá comenzar la construcción del futuro complejo.

Por tanto, aunque el expediente avanza, el Ayuntamiento reconoce que se trata de una tramitación "larga y compleja" y no ha concretado todavía una fecha para el inicio de las obras ni para la reapertura del parque.

La reapertura del parque deberá ser prioritaria

El convenio firmado entre el Ayuntamiento y Tremon establece que la reapertura de Tívoli será prioritaria dentro del desarrollo del proyecto.

Según lo acordado, el parque de atracciones deberá abrir sus puertas antes que el centro comercial y los hoteles o, como máximo, al mismo tiempo. En ningún caso podrá hacerlo después que el resto de las instalaciones previstas.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que los antiguos trabajadores de Tívoli puedan incorporarse al nuevo proyecto.

El Ayuntamiento destaca el impacto turístico y laboral del proyecto

El regidor considera que el proyecto permitirá recuperar "un símbolo de Benalmádena y de toda la Costa del Sol", reforzar el atractivo turístico del municipio y generar nuevos puestos de trabajo.

Lara ha defendido que la tramitación avanza conforme a los plazos previstos gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la propiedad de los terrenos.