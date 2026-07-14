Tres detenidos por robar en coches con inhibidores en aparcamientos de Mijas, Málaga y Marbella

El incremento de denuncias por robos en coches estacionados en aparcamientos de centros comerciales y supermercados de Mijas, Málaga, Marbella y Manilva puso en alerta a la Guardia Civil. Agentes del Puesto Principal de Mijas iniciaron una investigación que se ha saldado con la detención de tres personas integrantes de organización criminal itinerante, especializada en robos en el interior de vehículos.

Según ha informado este martes la Benemérita, las víctimas coincidían en su denuncia en que habían cerrado correctamente sus coches y que, al volver al vehículo, no encontraron daños ni señales de forzamiento en las puertas o las ventanillas. Y es que los criminales no dejaban nada huella y actuaban de forma coordinada. Uno de ellos vigilaba a las posibles víctimas en las inmediaciones de los establecimientos, mientras otro empleaba inhibidores de frecuencia para bloquear la señal del mando a distancia para impedir que el coche se cerrara correctamente.

De esta forma, el conductor creía haber cerrado el vehículo, aunque las puertas permanecían abiertas. Los sospechosos aprovechaban entonces la ausencia de los propietarios para acceder al interior y llevarse los objetos de valor.

Ordenadores, móviles, relojes y bolsos recuperados

Según la investigación, tras los robos, los investigados enviaban los artículos robados mediante servicios de paquetería. Los objetos eran envueltos en papel de aluminio con el objetivo de evitar su detección. Durante los registros, los agentes intervinieron numerosos objetos utilizados para cometer los delitos. También recuperaron ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, gafas de sol, relojes, bolsos y carteras, entre otras pertenencias, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

A los tres detenidos se les atribuyen un total de siete delitos de robo en el interior de vehículos, además de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Por ello, ante el posilbe uso de inhibidores, la Guardia Civil recomienda siempre "comprobar manualmente que las puertas hayan quedado cerradas" antes de alejarse del coche, especialmente en aparcamientos concurridos. También conviene evitar dejar a la vista objetos de valor, como ordenadores, bolsos, relojes o teléfonos móviles.